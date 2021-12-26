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6旬婦搭捷運不戴口罩 捷警勸導才發現是失蹤人口

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

台北市警察局捷運警察隊日前發現，一名6旬張姓婦人搭乘捷運沒戴口罩，上前關切後才發現張婦是失蹤人口，家屬已報案2次協尋；據統計，今年在捷運走失民眾共165人，比去年增加19人，尤以65歲以上長者增加近26％最多，呼籲伴隨身心不便或年長者出門，應隨時留意其狀況及戴可辨識或聯繫手鍊。

捷警隊第三分隊警員姚長良、吳泰彰23日執行南港段車廂巡邏勤務時，在市政府站上車後，發現車廂有一名年約6旬婦人精神渙散、穿著拖鞋且未戴口罩，即刻上前關切勸導婦人戴口罩。但該婦精神狀況不佳且未帶任何證件及金錢、票卡，數次詢問身分姓名、出身年月日等也都說不清楚。

捷警將婦人帶下車安置並調閱監視影響後發現，婦人尾隨其他旅客進站；因婦人數度報錯身分，捷警透過警用M-Police查詢，才察知張婦為失蹤人口，即刻聯繫張婦女兒。家屬表示，母親為重度憂鬱症精神障礙者，經常性走失，在外遊蕩不回家，這已是第2次報警，並感謝捷警見微知著才找回。

根據統計，去年在捷運走失未滿18歲兒少有32名、18至64歲成人33名、65歲以上長者81名，總計146人；今年走失未滿18歲兒少有21名，較去年下降34.38％、成人35名，比去年增加5.71％、長者109名，比去年多27人，增加25.87％。

捷警呼籲，伴隨中有身心不便或年長者出門，應隨時留意其狀況，發現有任何問題應盡快就醫，並盡量避免單獨外出；若仍須外出應由家屬陪同或於身上配戴可辨識或聯繫資料或手鍊。捷警也建立「迷途者資料庫」及「line群組」，以利接獲報案能迅速協助家屬找回親人。

北市捷警日前發現一名6旬婦人搭乘捷運時未戴口罩。圖／北市捷警提供
北市捷警日前發現一名6旬婦人搭乘捷運時未戴口罩。圖／北市捷警提供
一名6旬婦人因未戴口罩而被發現為失蹤人口，捷警隨即戴下車安置，給予口罩並通知家屬。圖／北市捷警提供
一名6旬婦人因未戴口罩而被發現為失蹤人口，捷警隨即戴下車安置，給予口罩並通知家屬。圖／北市捷警提供

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