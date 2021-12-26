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天冷！彰化縣議員賴清美「雞婆」救了獨居老婦人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

從昨天開始，氣溫如溜滑梯下滑，彰化縣消防局統計到今天上午為止，全縣有2人身體不適送醫，到院沒有呼吸心跳，其中1人是45歲男子。彰化縣議員賴清美今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送寒冬物資時 ，敲門時沒人回應，趕緊報警，發現她身體虛弱無法應門，通報救護車將她送醫。

消防局指出，從昨天清晨8時到今天清晨8時，彰化縣消防局將各線西鄉45歲男子及84歲男子送醫，到院均無呼吸心跳，雖然無法判定是否與天冷有關，由於氣溫會持續下探，仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

今天清晨氣溫才13、14度，靠海的線西更低，縣議員賴清美如往常「雞婆性」，都會到處送寒冬物資。賴清美說，今天上午9時許，她到線西鄉一名80多歲獨居老婦人住處敲門，卻一直沒開門，電話也沒接，她就到老婦人常活動的地點詢問，才知道她也兩天沒過去了，覺得不妙，又折返她住的住處，緊張地一直敲擊門窗，仍沒有回應。

賴清美說，她只好打電話報警求助，員警趕到開門，發現老婦臉色蒼白身體虛弱，不送醫不行，立即通報消防局派救護車送醫。賴清美說，老婦人上擔架時，一直哭，她也陪伴着眼淚直流，婦人還說「沒錢，真艱苦」，她隨即掏出幾千元給她，希望老婦人平安。

彰化縣消防局引述醫師的提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣議員賴清美今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣議員賴清美今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣議員賴清美今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。 圖／縣議員賴清美提供
彰化縣議員賴清美今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。 圖／縣議員賴清美提供
彰化縣議員賴清美（右2）今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。 圖／縣議員賴清美提供
彰化縣議員賴清美（右2）今天一大早線西鄉為一名逾80歲獨居老婦人送暖時 ，敲門時，一直沒有回應，趕緊報警，通報救護車將她送醫。 圖／縣議員賴清美提供

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