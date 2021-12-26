20歲男連續提款超可疑 警衝捷運站月台及時攔阻車手

北投分局光明派出所員警，本月22日在金融機構守望勤務時，發現20歲徐姓男子連續在郵局、陽信銀行等金融機構連續提款，隨即尾隨追查，在新北投捷運站月台，及時攔阻車手離去，查獲提款卡及贓款27萬元，全案依照詐欺罪嫌移送偵辦。

警方指出，12月22日晚上7時許，警方在金融機構守望勤務發現一名男子在郵局及陽信銀行陸續提款，形跡可疑，疑似是詐騙集團車手，隨即上前尾隨，男子提款後前往新北投捷運站在準備搭車離去，警方在他上車前最後一刻及時攔下。

警方盤查男子確認身分為20歲徐姓男子，並詢問提款卡真的是你的嗎？我們一查就知道了，男子才乖乖坦承犯案，擔任詐欺車手，搭捷運到北投提款？警方清點贓款時詢問，今天的報酬多少？男子回答，約三千，對方還說要看國外匯率才能換算報酬。

警方表示，男子擔任詐欺車手，警方及時發現攔阻，在捷運站月台查獲提款卡2張、贓款新臺幣27萬元及作案手機1支，全案依照詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。