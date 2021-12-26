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醉漢在KTV鬧事咆哮推擠警員 法官判罰6千元
吳姓男子與友人到台南市一家KTV共同飲酒，友人因飲酒身體不適，警方偕同到場醫護人員勸說就醫，吳因酒醉達泥醉程度，誤認救護人員拖延就醫，大聲咆哮與推擠警員。台南地院依吳違反社會秩序維護法，裁罰6千元。案可抗告。
裁定書指出，吳於今年11月27日4點34分，在台南市中西區某KTV與友人共同飲酒，友人稍早因飲酒不適，警方偕同到場醫護人員勸說就醫，吳因飲酒達泥醉程度，認為救護人員拖延就醫， 並對警方大聲咆哮與推擠，造成葉姓警員胸口多處紅腫，被警方加以管束。
社會秩序維護法第85條第1款規定，是為保障公務員行使職務，以維護公務順利運作，如有於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，即有礙於國家權力行使，妨害國家法益。
吳於警詢時坦認違序行為，法官以案發時，警員正與醫護人員勸說有醫療需求民眾就醫，並無違法或不當值勤，吳大聲咆哮與推擠警員行為，自構成違反社會秩序維護法情形。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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