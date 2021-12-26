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台南婦人情緒失控要打陌生人 衝進火鍋店吼叫敲櫃檯

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

魏姓中年婦人昨天下午疑情緒失控，在台南市東區中華東路三段拿軟鞋墊作勢要攻擊楊姓婦人；楊跑進一家火鍋店求救，店員見狀上前制止魏女，發生肢體拉扯。報警處理後將魏女強制送醫治療。

據了解，楊姓婦人昨天中午帶5名高中學生到中華東路三段一家火鍋店用餐後，昨天下午2點多在店外和學生聊天，突然遭57歲魏姓路人持軟鞋墊作勢要攻擊。楊跑到隔壁火鍋店求救。

魏女在店內大聲咆哮，並持軟鞋墊敲打櫃檯；蔡姓火鍋店員見狀，上前制止並和魏姓婦人發生肢體拉扯，其他店員趁機報警處理。

轄區台南市警一分局德高派出所員警接獲報案後到場處置，警方說，警員到場後已經沒有攻擊危害情事，並通知魏姓婦人先生到場。

魏夫表示，妻子最近情緒不太穩定，但未曾就醫治療過，警員和魏夫溝通後，魏夫同意將妻子強制送醫治療。

台南市警一分局說，民眾如遭受到不明攻擊，可盡速尋求附近店家協助，並撥打110報案，由警方處理。

台南市東區發生中年婦人情緒失控作勢要打人，警方獲報後將她強制送醫，圖為台南市警一分局。圖／本報資料照片
台南市東區發生中年婦人情緒失控作勢要打人，警方獲報後將她強制送醫，圖為台南市警一分局。圖／本報資料照片

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