獨／「M-Police」人臉辨識有侵權之虞？警政署下線修正
近日有台中市基層警員反映，警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能遭取消，協處失智長者案件時，增加處理時間，較無效率。據調查，人臉辨識功能是由警政署通知，全台統一在上月30日下線，原因是國發會在10月下旬曾發函給警政署，函請修訂「警政署使用國民身分證相片影像管理要點」，修正完成前，暫時將功能下線，以避免衍生侵權爭議。
據查，「M-Police」有「即時相片比對APP」、「影像特徵比對APP」功能，而根據警政署使用國民身分證相片影像管理要點，警察因業務知悉的身分證相片影像資料，應予保密，警政署為規範警員使用身分證資料，符合個人資料保護法的規定，警政署在完成14項「警察機關分駐（派岀所）常用勤務執行程序」修訂後，函請國發會釋示。
台中市警局資訊室表示，10月下旬時，國發會回覆警政署，函請修訂警政署使用國民身分證相片影像管理要點，以對應警察職權行使法的法定要件，有鑑於該影像管理要點的修正作業尚未完備，所以警政署發出電子郵件通知全國的警政機關，「M-Police」的人臉辨識功能在11月30日下線，以避免衍生爭議。
基層警員說，派岀所常處理失智民眾迷途，若一問三不知，身上也無可辨識身分的物品，「M-Police」的人臉辨識功能就很好用，功能下線後，若要協助返家，得挨家挨戶問，耗費時間、人力。另外，捉拿通緝犯時，若有人臉辨識功能輔助，可降低判斷時間，提升準確度。
也有警員說，沒有人臉辨識功能，雖然不致阻礙勤務或執行處事，但不可否認有該功能，確實是處事、執法的一大利器
「M-Police行動警察建置案」是行政院愛台十二建設「智慧台灣（i-Taiwan）」子計畫之一，從2007年至2011年為期5年執行，「M-Police」結合了3G網路以及彩色LCD觸控螢幕，能結合後端資料庫提供第一線執勤員警更多資訊，包括查捕逃犯、失蹤人口、逃逸外勞、中輟學生、治安顧慮人口、大陸人士行方不明、失竊汽機車、戶籍等等，都可查詢。
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