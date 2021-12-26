近9旬翁駕小貨車攔腰撞休旅車 台南農路車禍6人送醫

台南市西港區今上午發生小貨車與休旅車擦撞，造成2車共6人送傷送醫，幸均輕傷，詳細肇事原因警消釐清中。

車禍發生在今上午約7點40分，地點在西港區金沙里新寮往佳里子龍廟方向一處農路的路口，現場無交通號誌，台南市消防局獲報上述事故，調派鄰近西港、七股、麻豆、佳里消防分隊趕往。

救護人員抵達時，發現小貨車與休旅車擦撞，車頭與車門等處凹陷，車燈等零件散落一地，小貨車司機與休旅車5人都已脫困，有輕微挫傷，意識都清楚。