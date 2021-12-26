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影／基隆釣客昨午落海 陸海空今早再次動員搜救

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市王姓男子昨天中午在台2線新北貢寮、宜蘭石城交界附近海岸釣魚時，疑被海浪捲入海中失蹤，救難人員海陸空動員，入夜後暫停搜尋。警、消、海巡人員把握救援時機，今早再到失事海岸搜救，空勤直升機也飛抵現場，擴大搜尋範圍。

救難單位昨天中午12點49分接獲報案， 台2線113.2K貢寮卯澳海岸有名釣客落海後，動員人力前往搜救。

據了解，50多歲王男是基隆人，出事時身穿藍色雨衣、黑色救生衣，當時風力6-7級，最大陣風9級，浪高4到5公尺，王男不慎落海。

海巡署第2岸巡隊、新北市消防局貢寮消防分隊和海巡署第16（澳底）海巡隊、空勤總隊直升機都前往現場救援。直升機空中搜索未發現王男，入夜後因天候不佳，視線不明暫停搜救任務，今早8點半再次投入搜救任務。

基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子昨午在新北市貢寮卯澳海岸釣魚時落海失蹤，救難人員昨晚暫停搜尋，今早再次動員人力搜救，空勤直升機也飛抵現場搜尋。記者邱瑞杰／翻攝

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