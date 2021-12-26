祖孫相依為命突罹病無收入 台中暖警協助申請救濟金

台中市第一警分局警備隊警員林志營時常協助弱勢市民，廣獲媒體報導，他在21日值班時，遇到過去曾協助的賴姓市民，帶著行動不便的蕭姓婦人找他求助，得知蕭婦原本就領有身心障礙手冊，與孫子相依為命，但近日又罹病，無法工作，無收入之下，才找他求助，林得知後馬上轉介區公所、張榮發慈善基金會等慈善團體申請補助，助蕭婦度過難關。

台中市第一警分局表示，警備隊警員林志營在21日上午值班時，遇到過去曾經協助過的賴姓市民，當天賴帶著57歲蕭姓婦人求助，蕭婦、賴二人是鄰居，蕭婦與讀高一的孫子相依為命，蕭婦本身因罹患痼疾領有殘障手冊，原本生活就清苦，不過在上月底，又罹患疾病，經醫生診斷，生活無法自理，頓失收入來源。

台中市第一警分局說，林志營得知後，先向中區區公所申請馬上關懷，另向台中市神岡區通天宮主委許永欣、南清功德會、中華民國觀音佛祖、台中市友愛、善願、張榮發慈善基金會等慈善團體申請補助，希望能協助蕭婦，讓祖孫順利度過眼前難關，恢復正常生活。