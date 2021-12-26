板橋7旬婦闖紅燈過馬路 慘遭公車撞飛身亡

新北市板橋區中山路二段今天早上發生死亡車禍，一名7旬老婦疑闖紅燈、未走斑馬線，慘遭公車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫急搶救近2小時宣告不治。

據了解，今天早上6點27分，該公車行駛方向一路綠燈，突然一名74歲蕭姓婦人走出372巷口、紅燈違規穿越馬路，公車司機緊急剎車，但仍反應不及撞上，她人當場噴飛1公尺遠。

蕭婦頭部遭到重創，大面積流血，現場血跡斑斑，司機見狀立刻報警，救護人員趕抵，緊急將她送亞東醫院搶救，不料近2小時搶救仍回天乏術。