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板橋7旬婦闖紅燈過馬路 慘遭公車撞飛身亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區中山路二段今天早上發生死亡車禍，一名7旬老婦疑闖紅燈、未走斑馬線，慘遭公車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫急搶救近2小時宣告不治。

據了解，今天早上6點27分，該公車行駛方向一路綠燈，突然一名74歲蕭姓婦人走出372巷口、紅燈違規穿越馬路，公車司機緊急剎車，但仍反應不及撞上，她人當場噴飛1公尺遠。

蕭婦頭部遭到重創，大面積流血，現場血跡斑斑，司機見狀立刻報警，救護人員趕抵，緊急將她送亞東醫院搶救，不料近2小時搶救仍回天乏術。

經查，公車司機無酒駕，警方目前已通知蕭婦家屬到案，詳細肇事責任尚待進一步釐清。

新北市板橋區今早發生死亡車禍，一名7旬老婦闖紅燈穿越馬路，慘遭公車撞飛，送醫搶救後不治。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區今早發生死亡車禍，一名7旬老婦闖紅燈穿越馬路，慘遭公車撞飛，送醫搶救後不治。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區今早發生死亡車禍，一名7旬老婦闖紅燈穿越馬路，慘遭公車撞飛，送醫搶救後不治。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區今早發生死亡車禍，一名7旬老婦闖紅燈穿越馬路，慘遭公車撞飛，送醫搶救後不治。記者翁至成／翻攝

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