瑞芳濱海路民宅火警 屋內堆放雜物悶燒

新北市瑞芳區海濱路一棟2層樓民房昨晚發生火警，消防人員到場灌救，壓制火勢，因屋內堆放木材雜物，花較多時間處理殘火，幸無人受困，未造成傷亡。火災原因待調查。

新北市消防局昨晚間9點10分接獲報案，海濱路上一處平房2樓加蓋的鐵皮屋冒出火煙。消防局派遣金山中隊、瑞芳、瑞亭、九份、雙溪及秀峰分隊，合計23車、警消48人、義消13人前往搶救。