瑞芳濱海路民宅火警 屋內堆放雜物悶燒
新北市瑞芳區海濱路一棟2層樓民房昨晚發生火警，消防人員到場灌救，壓制火勢，因屋內堆放木材雜物，花較多時間處理殘火，幸無人受困，未造成傷亡。火災原因待調查。
新北市消防局昨晚間9點10分接獲報案，海濱路上一處平房2樓加蓋的鐵皮屋冒出火煙。消防局派遣金山中隊、瑞芳、瑞亭、九份、雙溪及秀峰分隊，合計23車、警消48人、義消13人前往搶救。
消防人員抵達時，已初步排除有人員受困情形，布設水線朝1、2樓射水，昨晚9點38分控制控制，但因屋內易燃物較多，到10點多才將火勢完全撲滅。
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