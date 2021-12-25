快訊

傳王力宏昨已完成採檢 法規倒數逼離開S HOTEL

獨／今年花蓮3地震前「異常訊號」找到了 氣象局也興奮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／員工旅遊喝太茫發酒瘋 大批警趕至壓制在地

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

一間公司到基隆辦員工旅遊，今天晚間在基隆市信一路「基隆皇冠」大樓的一家餐廳吃飯，但喝得太茫，已經酒醉，影響到其他進出民眾，警衛通報警方處理。十多警力趕至將男子壓制在地，男子堅稱沒有醉，員警最後送他上樓休息，化解一場酒醉鬧事。

今晚近8時，警方接獲報案，信一路和義一路口基隆最高樓層的「基隆皇冠」大樓，有人酒醉鬧事，警力趕至處理，但與警發生爭執，警方通報警力支援，第二分局大批警力趕至，將男子制服，壓制在地上。

據大樓警衛指出，男子喝酒醉搭電梯上上下下，為了要不要繼續喝和友人爭吵，因全身酒味又大小聲，嚇到不少人，影響其他上下樓的民眾安全，報警處理。

警方說，男子是外地的公司員工來基隆旅遊，在餐廳喝到酒醉，警方原本通知救護車送醫，但後來他並沒有受傷，經其同事到場協助勸說，合力帶上樓休息，結束這場酒醉鬧劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影
員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影
員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影
員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影
員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影
員工旅遊喝太茫搭電梯發酒瘋，大批警趕至壓制在地。記者游明煌／攝影

基隆

延伸閱讀

影／警荷槍實彈逮持槍毒犯 一旁民眾淡定領錢

他愛在半夜「撿男屍」 每次都會親吻醉男的嘴

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

相關新聞

蘇花改5車連環撞 北上回堵近4公里已恢復通行

宜蘭縣蘇花改蘇澳端北上出口處，今天中午12點多發生5輛自小客車追撞事故，造成4人輕傷送醫；目前蘇澳端到東澳端北上全線封閉...

台商隔離返家嚇見陌生男 百萬藏品差點被便宜賣

新北市三重區一名台商，這個月15日隔離期滿返家，發現有陌生男子躲在內，立即反鎖該男報警處理，赫見男子已入住進兩個禮拜，還...

婦人騎車踏板橫放3公尺長管跨兩車道 遭批「其他人的命是屁」

網友昨天在行車影像平台PO一段影片，顯示桃園市一名沒戴安全帽的婦人在機車踏板橫放1根疑似金屬管，長超過3公尺，幾次差點碰...

影／不滿女友遭搭訕 男友護花起衝突 酒客無辜遭割傷

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈姓男子疑不滿鄰桌楊姓男子藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，店內頓時充...

平安夜誤搭公車到梨山 6度低溫...男僅穿薄外套狂發抖

昨晚7點多，和平警分局梨山分駐所接獲報案，民眾致電告知57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，警方在...

宜蘭男茅埔城古道失蹤近10天 消防、搜救犬今持續找人

宜蘭一名年約6旬的游姓男子12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人，也報案求援。警方獲報調閱監視器，發現游男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。