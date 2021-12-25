影／員工旅遊喝太茫發酒瘋 大批警趕至壓制在地

一間公司到基隆辦員工旅遊，今天晚間在基隆市信一路「基隆皇冠」大樓的一家餐廳吃飯，但喝得太茫，已經酒醉，影響到其他進出民眾，警衛通報警方處理。十多警力趕至將男子壓制在地，男子堅稱沒有醉，員警最後送他上樓休息，化解一場酒醉鬧事。

今晚近8時，警方接獲報案，信一路和義一路口基隆最高樓層的「基隆皇冠」大樓，有人酒醉鬧事，警力趕至處理，但與警發生爭執，警方通報警力支援，第二分局大批警力趕至，將男子制服，壓制在地上。

據大樓警衛指出，男子喝酒醉搭電梯上上下下，為了要不要繼續喝和友人爭吵，因全身酒味又大小聲，嚇到不少人，影響其他上下樓的民眾安全，報警處理。

警方說，男子是外地的公司員工來基隆旅遊，在餐廳喝到酒醉，警方原本通知救護車送醫，但後來他並沒有受傷，經其同事到場協助勸說，合力帶上樓休息，結束這場酒醉鬧劇。

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