影／卯澳釣客落海直升機搜救未果 海象不佳晚間暫停

新北市台2線113.2公里處卯澳海域，今天下午近1時，來自基隆王姓52歲釣客，疑因浪大被捲入海中，消防人員因浪大無法下船艇，直升機進行空中搜索多次，都沒有發現失蹤釣客。因天色已晚且天候不佳，搜救人員在下午5點半暫停搜救任務，明天8時30分繼續執行搜救任務。

王姓男釣客在下午落海，當時穿著藍色雨衣、黑色救生衣，現場風浪不佳，風力6到7級，陣風9，浪高4到5米。第二岸巡隊、第十六（澳底）海巡隊、新北市政府消防局貢寮消防分隊、瑞芳警分局及空勤總隊直升機進行陸空搜索。