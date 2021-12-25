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影／卯澳釣客落海直升機搜救未果 海象不佳晚間暫停

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市台2線113.2公里處卯澳海域，今天下午近1時，來自基隆王姓52歲釣客，疑因浪大被捲入海中，消防人員因浪大無法下船艇，直升機進行空中搜索多次，都沒有發現失蹤釣客。因天色已晚且天候不佳，搜救人員在下午5點半暫停搜救任務，明天8時30分繼續執行搜救任務。

王姓男釣客在下午落海，當時穿著藍色雨衣、黑色救生衣，現場風浪不佳，風力6到7級，陣風9，浪高4到5米。第二岸巡隊、第十六（澳底）海巡隊、新北市政府消防局貢寮消防分隊、瑞芳警分局及空勤總隊直升機進行陸空搜索。

現場海象惡劣，無法下艇，救援人員從下午一直在岸際、空中搜尋，落海釣客仍未尋獲，因天色已晚且天候不佳，搜救人員在下午5時30分暫停搜救任務，明天8時30分家屬到場集結後，繼續執行搜救任務。

卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝
卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝
卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝
卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝
卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝
卯澳釣客落海直升機搜救沒發現，海象不佳晚間暫停。記者游明煌／翻攝

直升機 貢寮

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