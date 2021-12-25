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婦人騎車踏板橫放3公尺長管跨兩車道 遭批「其他人的命是屁」
網友昨天在行車影像平台PO一段影片，顯示桃園市一名沒戴安全帽的婦人在機車踏板橫放1根疑似金屬管，長超過3公尺，幾次差點碰觸過往車輛，一路上不少開車、騎車的人按喇叭警告危險，婦人卻一臉不以為意繼續前進。網友不禁感慨「賺錢比較重要，其他人的生命都是屁」。
中壢警方指出，婦人載的管子幾乎可以橫跨兩個車道，放在機車前踏板很低不容易被發現更危險，對向迎面而來的機車騎士或汽車駕駛人快接近的時候才發現急忙閃過。另外，婦人騎機車時速不到30公里，造成後方車輛回堵。
中壢分局興國派出所所長甘博倫指出，機車駕駛人未戴安全帽，可依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰，載鐵管危險行為處600元，違規情節經查證屬實者警方即逕行舉發；警方提醒機車駕駛人附載物品高度不得超過肩膀、寬度不得超過把手外緣10公分。
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