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自救會成員留言「幹掉徐耀昌這垃圾」 警依恐嚇罪傳喚

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發居民強烈反彈，前天上午發動抗議行動，縣府放行坤輿繼續試營運，將堅持抗爭到底；反坤輿自救會一名幹部在臉書留言「有幹部問我，難道沒有辦法阻止苗栗縣政府？我說除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾」，竹南警分局據報後報請檢察官指揮偵辦，今下午依涉嫌恐嚇及妨害名譽罪嫌，對留言的陳姓幹部發出傳喚通知書，要求到案說明。

苗栗縣政府去年底核准坤輿試運轉計畫，居民發動抗爭，今年元月初開始在掩埋場入口埋鍋造飯抗爭，質疑掩埋場會汙染周邊環境及農地，禍害子孫，要求縣府撤銷許可。

期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因抗爭不斷，縣府3月5日宣布中止坤輿試運轉計畫，但業者提訴願後，環保署9月下旬決定撤銷縣府中止試營運計畫的行政處分，要求2個內另為適法處分，自救會質疑縣府「擺爛打假球」。

竹南警方表示，自救會成員於臉書發文，但留言已涉恐嚇等罪嫌，警方秉持保障合法、取締非法、制裁暴力等原則，對民眾合法爭取權利都尊重及支持，但若有暴力及違法必依法偵辦，再次呼籲坤輿公司與陳抗團體都應保持理性，切勿使用暴力或其他非法方式。

反坤輿自救會及居民23日上午在坤輿公司大門口發動抗議行動。記者胡蓬生／攝影
反坤輿自救會及居民23日上午在坤輿公司大門口發動抗議行動。記者胡蓬生／攝影

自救會 苗栗縣

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