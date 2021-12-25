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果園工作突見車禍 竹縣救護義消張桂香CPR救人一命
新竹縣新補鎮文德路一段24日上午發生1起車禍事故，造成1名男子當場失去呼吸、心跳，擔任新埔消防分隊的救護義消張桂香正好在一旁果園工作，得知車禍發生，立即和從事消防工作的女婿趕赴事故現場，眾人合力急救，使男子送醫後順利撿回一命，張桂香熱心之舉，傳為地方佳話。
新埔鎮文德路一段昨日上午9時55分發生1起車禍事故，據路人指稱，1名男子騎乘機車搖搖晃晃，突然之間就撞上電線桿倒地不醒。
事故當時，在一旁果園工作的張桂香及從事消防工作的女婿柯政佑得知後立刻衝下山，由張桂香負責按壓CPR，柯政佑協助救護人員進行呼吸道處置、給氧及自動心肺復甦機的架設，在眾人通力合作下，男性患者送醫後順利恢復呼吸及脈搏。
張桂香表示，這是第一次在非協勤時遇到OHCA案件，當時一心只想著要盡一己之力救回患者。
張桂香回想20年前她可是一聽到救護車的聲音就會緊張到發抖，現在無論傷口清洗包紮、病患搬運還是CPR，這些救護處置做起來都變得稀鬆平常。
張桂香說，當時消防隊的幹部到家裡邀請她擔任救護義消時，被多次拒絕，因為她無法克服心裡的障礙，後來受到救護義消姊妹三顧茅廬拜訪的感動，以及先生的鼓勵下加入救護義消的行列。
張桂香加入救護義消後，定期到分隊協勤，各項宣導或訓練都不缺席，三不五時還會帶著自家果園生產的新鮮水果或是拿手料理到分隊慰勞消防弟兄，成為大家口中的「桂香媽媽」。張桂香笑說，結果現在先生反而要她不要太投入，要留點時間給家人。
張桂香說，從事救護義消有如種福田，過去她從4公尺高的屋頂上摔下能大難不死、得乳癌卻是在零期時就先發現，雖然彼此間未必有關聯，但她堅信做好事就會有好報，很高興能加入救護義消大家族，結交不少好朋友，最大的收穫，就是找到一位好女婿。
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