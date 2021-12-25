高雄警聯手金控公司辦樂齡派對 分局長當舞棍大叔

高雄市警局鹽埕分局與國泰金控合作，今天下午2點在鹽埕區國際會議中心，舉辦「幸福建康樂齡派對」，邀請鹽埕區銀髮族、退休族參與，藉由寓教於樂的反詐騙桌遊、還有帶動唱，讓已邁入超高齡化社會的鹽埕區長輩們，在耶誕節這一天，過得充實有活力。另外鹽埕警分局長蔡鴻文跳起舞來，看不出來在嚴肅外表下，也是個「舞棍大叔」。

今天這場活動舉辦在鹽埕區國際會議中心內，鹽埕分局偵查隊員們化身「詐騙防衛隊」，細心帶領長者們玩起防詐騙桌遊，銀髮族們紛紛仔細學習，不時發出開心笑聲，玩得不亦樂乎。

隨後國泰人壽協理廖昶超親自上場帶動跳，開金嗓獻唱一首「城裡的月光」，鹽埕警分局長蔡鴻文也在台下扭動身體，雖然看似生澀，但也顯得活潑有趣。

蔡鴻文說，鹽埕區人口老的老、少的少，但居民都活得健康又快樂，是幸褔快樂城市。有參與的銀髮族，跑來跟他說「剛剛被騙了百多萬」，讓他嚇了一跳，才發現原來是長輩們沈浸在「反詐騙桌遊」中，玩得笑哈哈。

蔡鴻文也說，除了詐騙，為防範高齡者車禍，他也必須來做個提醒，如夜間外出，應穿著亮色衣物，穿越路口時應依規定行走行人穿越道、天橋或地下道，倘號誌秒數不足時應等下一次綠燈再過路口。最後趁著今天耶誕節，蔡也祝福長者們每一天過得健康快樂又圓滿。