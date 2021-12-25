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防範一氧化碳中毒 新北消防淡水捷運站宣導

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市消防局第三救災救護大隊，宣導防範一氧化碳中毒，吸引民眾參與。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，宣導防範一氧化碳中毒，吸引民眾參與。記者曾伯愷／翻攝

有鑑於近來冷氣團報到，全台低溫持續來襲至27日日，為防止民眾防冷將家中門窗緊閉，造成一氧化碳中毒。新北市消防局第三救災救護大隊，於今天上午前往淡水捷運站、老街周邊，進行防範一氧化碳中毒宣導，以避免民眾因錯誤觀念，造成一氧化碳中毒遺憾。

第三救災救護大隊指出，這次在淡水捷運站以及淡水老街周邊，進行一氧化碳中毒防範宣導。主要是針對有絕大多數民眾，遇到天冷氣溫驟降總會緊閉門窗。此時如果屋內瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，就容易因瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。

所以此次一氧化碳中毒防範宣導，主要是提醒民眾，瓦斯熱水器要加裝「強制排氣」排煙，才不會因廢氣無法順利排出，從熱水器通氣孔中散出，導致屋內空氣不流通，造成一氧化碳中毒。所以正確「5項安裝燃氣熱水器要件」包括「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」，才能保護家人，遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。

另外，明年（2022年）1月1日開始至9月30日為止，新北市政府消防局，提供新北市民申請熱水器更換及遷移3000元補助；低收入戶則最高補助1萬2000元。有需求的市民，可先電洽附近消防分隊經派員到府訪查後確認，有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，得以申請進行更換補助作業。

新北市消防在淡水捷運站、老街周邊，進行一氧化碳中毒宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防在淡水捷運站、老街周邊，進行一氧化碳中毒宣導。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊，在淡水捷運站、老街周邊，進行一氧化碳中毒宣導。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊，在淡水捷運站、老街周邊，進行一氧化碳中毒宣導。記者曾伯愷／翻攝

一氧化碳中毒 淡水

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