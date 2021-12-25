防範一氧化碳中毒 新北消防淡水捷運站宣導

有鑑於近來冷氣團報到，全台低溫持續來襲至27日日，為防止民眾防冷將家中門窗緊閉，造成一氧化碳中毒。新北市消防局第三救災救護大隊，於今天上午前往淡水捷運站、老街周邊，進行防範一氧化碳中毒宣導，以避免民眾因錯誤觀念，造成一氧化碳中毒遺憾。

第三救災救護大隊指出，這次在淡水捷運站以及淡水老街周邊，進行一氧化碳中毒防範宣導。主要是針對有絕大多數民眾，遇到天冷氣溫驟降總會緊閉門窗。此時如果屋內瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，就容易因瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。

所以此次一氧化碳中毒防範宣導，主要是提醒民眾，瓦斯熱水器要加裝「強制排氣」排煙，才不會因廢氣無法順利排出，從熱水器通氣孔中散出，導致屋內空氣不流通，造成一氧化碳中毒。所以正確「5項安裝燃氣熱水器要件」包括「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」，才能保護家人，遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。