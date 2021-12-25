苗栗10大易超速肇事路段 即起不定時啟動非固定式測照
苗栗縣警局今天公布縣內前10大易超速肇事路段，其中台3線公路三灣及獅潭鄉、台13線公路銅鑼鄉各有3處易超速及肇事路段，其次是台1線、台61線、台72線及縣道140線各有1處，這些易超速肇事路段都在省道及縣道，警方即日起將不定時、不定點啟動測照取締勤務。
縣警局交通隊指出，經會同轄區各警分局前往這10處易超速肇事路段實地會勘，發現這些路段幾乎都是道路寬廣且筆直不曲，駕駛人容易重踩油門，行車速度自然超過法定速限，發生交通事故機率也因此提高。經統計，今年11月1日迄今已開罰2486件，其中30件超過速限60公里以上。
縣警局表示，為防範車輛超速行駛導致交通事故發生，即日起動用苗栗、竹南、頭份、通霄、大湖5個警分局及交通隊、保安隊2個直屬隊的警力，採取不定時、不定點在這10大易超速路段執行非固定式測速照相勤務，同時也啟動18鄉鎮市共79處固定式測速及闖紅燈照相桿，全面保障用路人安全。
縣警局長周煥興呼籲駕駛人，駕車務必遵守交通法令，一般道路違規超速處1200元以上、2400元以下罰鍰，快速公路違規超速處3000元以上、6000元以下，車速超過速限60公里重罰6000元以上、2萬4000元以下，並吊扣汽車牌照6個月，得不償失；罰錢事小，如發生交通事故致人傷亡還得擔負刑事、民事責任，請駕駛人開車務必減速慢行，保障行車安全。
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