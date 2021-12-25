快訊

本土+0！ 境外18例 自美國、越南等8國入境

獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

80歲印尼女華僑陷入假同鄉親切陷阱 60萬差點匯出去

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市80歲印尼華僑楊姓婦人在網路認識詐騙集團冒充的假同鄉，假同鄉打悲情牌稱買房還需60萬，想跟楊婦借，楊認為在台灣難得遇到同鄉，不疑有他到銀行匯款，幸好行員察覺有異報警，警方一查發現收款帳戶是警示帳戶，最後成功勸退楊婦。

松山分局三民派出所警員張繼安今年12月22日中午獲報，轄內銀行疑有老婦人遭騙，到場發現楊姓婦人欲匯款60萬到網友帳戶，張員立刻告知這是常見詐騙，楊婦不信，卻對於跟網友認識過程細節交代不清，張員便調查楊婦提供的收款帳戶，一查發現是警示帳戶。

張員也發現該收款戶名與楊婦認識的網友本名不同，此時楊婦才相信警方，表示她跟該網友認識快一個月，每天透過LINE噓寒問暖。

張員跟楊婦說，近來許多東南亞移工甚至是新住民都加入詐騙集團，利用「在台灣的同鄉人」拉近與被害人距離，說出同一母語降低被害人防衛心，增加新住民及移工遭詐騙率。

松山分局呼籲，詐騙集團詐騙對象不分國界，詐騙手法花樣百出，利用人性弱點，一通電話就把新住民、移工及一般民眾騙倒，讓被害人急忙跑到提款機將辛苦存積蓄轉出去，提醒民眾接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺，保持戒心，如接獲可疑訊息、電話，務必報警。

松山分局三民派出所警員張繼安幫楊婦保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員張繼安幫楊婦保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員張繼安幫楊婦（右）保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員張繼安幫楊婦（右）保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員張繼安。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局三民派出所警員張繼安。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 移工

延伸閱讀

印尼男潛水裝抽水泵卻被「吸入絞碎」 遺體尚欠手腳頭

印尼空軍放棄購買蘇愷35 將考慮美法戰機

首家印尼銀行登台 低調開業

杜絕虐待動物 印尼國會副議長承諾制定動保法

相關新聞

蘇花改5車連環撞 北上回堵近4公里已恢復通行

宜蘭縣蘇花改蘇澳端北上出口處，今天中午12點多發生5輛自小客車追撞事故，造成4人輕傷送醫；目前蘇澳端到東澳端北上全線封閉...

台商隔離返家嚇見陌生男 百萬藏品差點被便宜賣

新北市三重區一名台商，這個月15日隔離期滿返家，發現有陌生男子躲在內，立即反鎖該男報警處理，赫見男子已入住進兩個禮拜，還...

影／不滿女友遭搭訕 男友護花起衝突 酒客無辜遭割傷

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈姓男子疑不滿鄰桌楊姓男子藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，店內頓時充...

平安夜誤搭公車到梨山 6度低溫...男僅穿薄外套狂發抖

昨晚7點多，和平警分局梨山分駐所接獲報案，民眾致電告知57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，警方在...

宜蘭男茅埔城古道失蹤近10天 消防、搜救犬今持續找人

宜蘭一名年約6旬的游姓男子12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人，也報案求援。警方獲報調閱監視器，發現游男...

苗栗10大易超速肇事路段 即起不定時啟動非固定式測照

苗栗縣警局今天公布縣內前10大易超速肇事路段，其中台3線公路三灣及獅潭鄉、台13線公路銅鑼鄉各有3處易超速及肇事路段，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。