80歲印尼女華僑陷入假同鄉親切陷阱 60萬差點匯出去

台北市80歲印尼華僑楊姓婦人在網路認識詐騙集團冒充的假同鄉，假同鄉打悲情牌稱買房還需60萬，想跟楊婦借，楊認為在台灣難得遇到同鄉，不疑有他到銀行匯款，幸好行員察覺有異報警，警方一查發現收款帳戶是警示帳戶，最後成功勸退楊婦。

松山分局三民派出所警員張繼安今年12月22日中午獲報，轄內銀行疑有老婦人遭騙，到場發現楊姓婦人欲匯款60萬到網友帳戶，張員立刻告知這是常見詐騙，楊婦不信，卻對於跟網友認識過程細節交代不清，張員便調查楊婦提供的收款帳戶，一查發現是警示帳戶。

張員也發現該收款戶名與楊婦認識的網友本名不同，此時楊婦才相信警方，表示她跟該網友認識快一個月，每天透過LINE噓寒問暖。

張員跟楊婦說，近來許多東南亞移工甚至是新住民都加入詐騙集團，利用「在台灣的同鄉人」拉近與被害人距離，說出同一母語降低被害人防衛心，增加新住民及移工遭詐騙率。