九旬老婦失智迷途便溺一身 警暖心換紙尿褲

台中市大雅警局潭北所前天傍晚6時許接獲民眾報案，一名九旬老婦迷途體力透支坐在路旁，警方靠近婦人就聞到陣陣惡臭，原來老婦人便溺在紙尿褲上，警方與熱心民眾攙扶老婦至房間更換新紙尿褲，並聯繫上家屬平安帶回。

大雅警分局潭北派出所員警林宜芳、林靖晏接獲民眾報案，九旬林姓老婦人跌坐在潭子區中山路三段旁，擔心會有危險，熱心民眾先協助老婦至店家內休息。

警方到場，婦人神情呆滯且身上散發臭味，原來是便溺在紙尿褲上，警方不畏惡臭與熱心民眾協助老婦更換乾淨紙尿褲，確認身體無不適先載返所內。

九旬林姓老婦顯有失智症狀，身上無相關證件及聯絡資訊，在兩位員警細心及耐心詢問下，終於拼湊出姓名且為緊急協尋人口，警方聯絡上老婦家屬。

熱心民眾表示，林姓老婦就像自己的母親，離別前也不忘給個大大擁抱，也慶幸能在入夜前與警方一同協助老婦一家團圓；老婦家屬感謝，警方及民眾待其母如同親人實在難得可貴，感謝警方及民眾熱心協助。