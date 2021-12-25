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不滿被按喇叭 竹北黑衣男持長棍狂砸貨車

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣警局竹北分局，昨日下午2時許，接獲一起行車糾紛案，警方指出，鍾姓小客車駕駛，疑似因不滿官姓貨車司機鳴按喇叭，下車持長棍砸毀貨車副駕駛座車窗後離去，警方調閱路口監視器查出作案車輛，鎖定鍾姓犯嫌，全案依違反毀損、恐嚇、妨害自由罪偵辦。

鍾姓男子24日下午2時許駕駛黑色自小客車，行徑新竹縣竹北市縣政二路時，疑似不滿官姓男子駕駛貨車鳴按喇叭，憤而下車持長棍狂砸貨車副駕駛座車窗，隨後回到黑色小客車上，駕車離去，囂張行徑全程被民眾錄影上網爆料。

竹北警分局今日表示，警方獲報後，調閱路口監視器查出作案車輛，並鎖定鍾姓犯嫌，全案依違反毀損、恐嚇、妨害自由罪偵辦。

警方呼籲駕駛人，駕車行駛於道路上，應理性、冷靜、控制情緒，勿因一時氣憤觸犯法律，後續將面對法律追訴。

鍾姓自小客車駕駛24日下午行經竹北市縣政二路時，疑似不滿貨車司機鳴按喇叭，下車持長棍狂砸車窗。記者巫靜婷／翻攝
鍾姓自小客車駕駛24日下午行經竹北市縣政二路時，疑似不滿貨車司機鳴按喇叭，下車持長棍狂砸車窗。記者巫靜婷／翻攝

監視器 新竹 恐嚇

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