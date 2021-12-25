台東關山義消副分隊長退休 獲贈一輛電動消防車
台東縣關山義消分隊今辦理年終表揚活動，其中，屆齡退休的副分隊長何明昌，獲贈義消弟兄合購的一輛電動「消防車」，還安排贈車儀式，相當特別。何明昌開興說「很特別的退休禮物，也是棒的耶誕禮物」。
「想不到還會發出鳴笛聲！」何明昌說，這部消防車退休禮物令他難忘，不僅能開，還會有聲響，他會會好好珍藏，搞不好應該會交接給孫子們使用，從小培養一位優秀消防員，繼續服務鄉親。
今天是一年一度耶誕節，也是關山義消分隊舉辦年終表揚活動，特別的是現場突然響起鳴笛聲，大家以為要出勤了，卻是一輛兒童版的消防車開進會場，原來消防車是要贈送給屆齡退休的副分隊長，現場嗨翻了。
關山義消分隊長周福安表示，何明昌平日在地方經營關山肉圓提供老饕各式美食小吃，但另一個身份是無給職的打火兄弟；平日無論是白天或是黑夜幾乎24小時待命，只要接到勤務就立即穿戴消防衣帽鞋衝現場。
他說，外表娃娃臉的何明昌根本讓人看不出來已經60歲了，雖然基於規定得離開第一線的打火的工作，但何明昌毅然決定加入顧問團換個方式力挺兄弟成為最強後盾。所以大家合資買一輛電動消防車作為退休禮物送他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言