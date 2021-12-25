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台東關山義消副分隊長退休 獲贈一輛電動消防車

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣關山義消分隊今辦理年終表揚活動，其中，屆齡退休的副分隊長何明昌，獲贈義消弟兄合購的一輛電動「消防車」，還安排贈車儀式，相當特別。何明昌開興說「很特別的退休禮物，也是棒的耶誕禮物」。

「想不到還會發出鳴笛聲！」何明昌說，這部消防車退休禮物令他難忘，不僅能開，還會有聲響，他會會好好珍藏，搞不好應該會交接給孫子們使用，從小培養一位優秀消防員，繼續服務鄉親。

今天是一年一度耶誕節，也是關山義消分隊舉辦年終表揚活動，特別的是現場突然響起鳴笛聲，大家以為要出勤了，卻是一輛兒童版的消防車開進會場，原來消防車是要贈送給屆齡退休的副分隊長，現場嗨翻了。

關山義消分隊長周福安表示，何明昌平日在地方經營關山肉圓提供老饕各式美食小吃，但另一個身份是無給職的打火兄弟；平日無論是白天或是黑夜幾乎24小時待命，只要接到勤務就立即穿戴消防衣帽鞋衝現場。

他說，外表娃娃臉的何明昌根本讓人看不出來已經60歲了，雖然基於規定得離開第一線的打火的工作，但何明昌毅然決定加入顧問團換個方式力挺兄弟成為最強後盾。所以大家合資買一輛電動消防車作為退休禮物送他。

台東縣關山義消分隊副分隊長何明昌開心的坐在電動消防車上，他說會會好好珍藏，搞不好應該會交接給孫子們使用，從小培養一位優秀消防員，繼續服務鄉親。記者尤聰光／攝影
台東縣關山義消分隊副分隊長何明昌開心的坐在電動消防車上，他說會會好好珍藏，搞不好應該會交接給孫子們使用，從小培養一位優秀消防員，繼續服務鄉親。記者尤聰光／攝影
台東縣關山義消分隊今辦理年終表揚活動，其中，屆齡退休的副分隊長何明昌（中），獲贈義消弟兄合購的一輛電動「消防車」，還安排贈車儀式，相當特別。記者尤聰光／攝影
台東縣關山義消分隊今辦理年終表揚活動，其中，屆齡退休的副分隊長何明昌（中），獲贈義消弟兄合購的一輛電動「消防車」，還安排贈車儀式，相當特別。記者尤聰光／攝影

消防員 台東

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