台商隔離返家嚇見陌生男 百萬藏品差點被便宜賣

新北市三重區一名台商，這個月15日隔離期滿返家，發現有陌生男子躲在內，立即反鎖該男報警處理，赫見男子已入住進兩個禮拜，還悄悄將上百萬收藏品搬走，變賣2500元，案經警方追緝，陸續逮捕其他共犯，警詢後依竊盜罪嫌將3嫌移送法辦。

據了解，主嫌陳男（37歲)，平日於各大跳蚤市場擺攤賣物。這個月初因係跟老婆吵架負氣離家，臨時離家思索著何處可落腳？經詢問林姓同業（48歲)得知，新北市三重區仁化街158巷某處民宅疑似沒人居住可供暫居，陳男依循到場入內察看，發現大門毀損無法關緊，認為應是無人居住，遂直接入內暫居。

沒想到，陳男暫居不久，竟直接當作是這屋子主人，陸續搬走屋內價值上百萬的蒐藏品、寶石、戈壁石、懷舊CD、藝術品，除將偷走贓物暫置於於林姓同業（48歲）、周姓同業（44歲）等2嫌住處，還將部分寶石、戈壁石賣給林、周兩嫌，並在北市萬華擺攤銷贓其他贓物，不過陳男不識這百萬有價贓物，擺攤僅賣出懷舊CD獲利2千500元。

這個月15日上午10時許，黃姓屋主（53歲）從大陸深圳返台，隔離完7天準備返回家中，再自主居家隔離另7天。不料，才一打開透天厝一樓大門，就聽到2樓處有窸窣聲音，遂直上2樓處，驚見陳男正從2樓某臥房走出，豈料，陳男見黃姓屋主，竟作賊喊抓賊反問「你是誰！」

屋主被突來一問未予回應，反而不動聲色轉身走下一樓，旋即把大門反鎖報警處理。陳男見黃姓屋主轉身離去，一時心虛又見大門被反鎖無法逃逸，直接從2樓臥室跳窗逃走。

案經轄區警獲報，迅速派員前來，陳嫌已不知去向，檢視屋內上千件價值上百萬的蒐藏品、寶石、懷舊CD、藝術品消失不見，立即組成專案小組開始追辦。經調閱監視器畫面，鎖定陳男涉嫌重大，於這月20日上午在北市大安區忠孝東路四段旅館內將人逮捕，並陸續將共犯林、周兩嫌逮捕到案，連同贓物一併帶回偵辦。