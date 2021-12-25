快訊

包小柏22歲愛女病逝！　心碎「我失去了一生最愛」

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

影／不滿女友遭搭訕 男友護花起衝突 酒客無辜遭割傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈姓男子疑不滿鄰桌楊姓男子藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，店內頓時充滿火藥味，一名酒客無辜遭波及，被玻璃酒杯碎片劃傷嘴唇。沈男和楊男警詢後分別依違反社維法及傷害罪嫌送辦。

今天凌晨3時許，中和區信義街一間燒烤店內有酒客慶生，楊姓男手（27歲）見鄰桌穿短裙的許姓女子（23歲）十分漂亮，出言搭訕還乘機摸手揩油，許女的男友沈姓男子（25歲）見狀出手阻止。

混亂中，許女遭推倒在地，讓沈男更加生氣，當場與楊男發生肢體衝突，從店內打到店外，物品四處飛散，雙方友人見狀，連忙上前勸阻，將二人打開，但鄰桌陳姓男子（30歲）閃避不及遭波及，被玻璃酒杯碎片劃傷嘴唇。

轄區中和警分局南勢派出所獲報，發生聚眾打架事件，出動快打警力迅速到場，無辜酒客陳男因嘴唇劃傷約2公分，由救護車送醫，警方當場逮捕沈男及楊男並帶返派出所釐清相關案情後，二人今天分別依違反社維法及傷害罪嫌送辦。

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突。記者王長鼎／翻攝
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突。記者王長鼎／翻攝
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕許姓女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，許女還被撞倒在地。記者王長鼎／攝影
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕許姓女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，許女還被撞倒在地。記者王長鼎／攝影
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，警方將沈男（前中）帶返派出所依法辦理。記者王長鼎／翻攝
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，警方將沈男（前中）帶返派出所依法辦理。記者王長鼎／翻攝
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，楊男（左二）為警方帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈男疑不滿鄰桌楊男藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，楊男（左二）為警方帶返派出所。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 救護車

延伸閱讀

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

無尊讓女友驗孕棒「兩條線」 大器回應卻反遭質疑

彈頭嗆黑人扯有人女友在王朝903自縊 親曝內幕驚呆了！

王力宏風波延燒！王朝903誰的女友輕生？藝人點名引聯想

相關新聞

台商隔離返家嚇見陌生男 百萬藏品差點被便宜賣

新北市三重區一名台商，這個月15日隔離期滿返家，發現有陌生男子躲在內，立即反鎖該男報警處理，赫見男子已入住進兩個禮拜，還...

影／不滿女友遭搭訕 男友護花起衝突 酒客無辜遭割傷

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈姓男子疑不滿鄰桌楊姓男子藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，店內頓時充...

平安夜誤搭公車到梨山 6度低溫...男僅穿薄外套狂發抖

昨晚7點多，和平警分局梨山分駐所接獲報案，民眾致電告知57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，警方在...

宜蘭男茅埔城古道失蹤近10天 消防、搜救犬今持續找人

宜蘭一名年約6旬的游姓男子12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人，也報案求援。警方獲報調閱監視器，發現游男...

影／ 澎湖馬公轎車撞魚貨車 釀1死2傷

澎湖縣馬公市今天凌晨發生死亡車禍，呂姓男子疑駕駛轎車失控，開進對向車道，與對向載運魚貨的貨車對撞，貨車衝至路旁，魚貨掉落...

台東關山義消副分隊長退休 獲贈一輛電動消防車

台東縣關山義消分隊今辦理年終表揚活動，其中，屆齡退休的副分隊長何明昌，獲贈義消弟兄合購的一輛電動「消防車」，還安排贈車儀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。