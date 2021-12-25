影／不滿女友遭搭訕 男友護花起衝突 酒客無辜遭割傷

新北市一家燒烤店今天凌晨發生酒客打架糾紛，沈姓男子疑不滿鄰桌楊姓男子藉酒意搭訕女友，還出手揩油，爆發肢體衝突，店內頓時充滿火藥味，一名酒客無辜遭波及，被玻璃酒杯碎片劃傷嘴唇。沈男和楊男警詢後分別依違反社維法及傷害罪嫌送辦。

今天凌晨3時許，中和區信義街一間燒烤店內有酒客慶生，楊姓男手（27歲）見鄰桌穿短裙的許姓女子（23歲）十分漂亮，出言搭訕還乘機摸手揩油，許女的男友沈姓男子（25歲）見狀出手阻止。

混亂中，許女遭推倒在地，讓沈男更加生氣，當場與楊男發生肢體衝突，從店內打到店外，物品四處飛散，雙方友人見狀，連忙上前勸阻，將二人打開，但鄰桌陳姓男子（30歲）閃避不及遭波及，被玻璃酒杯碎片劃傷嘴唇。