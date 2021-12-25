影／台南警追拒檢逃逸機車騎士 碰撞另輛轎車 警雙膝傷

台南市第2警局中正所楊姓員警昨晚巡邏時，行經金華路一段發現1名機車騎士形跡可疑，見員警駛上人行道沿斑馬線至金華路二段逆向北往南逆向行駛，楊警上前攔查拒檢逃逸，通報線上攔截圍捕，並開啟警示燈鳴笛尾隨其後，經北區公園南路與富北街口，不慎與黃姓女子所駕轎車碰撞後騰空飛起，楊警雙膝擦挫傷，雙方酒測值均為零。警方將通知機車騎士到案說明。

楊警追緝拒檢逃逸的機車騎士，駕駛警用機車西往東直行，與對向東往西左轉黃姓女子所駕轎車發生碰撞。黃女未受傷，車輛右側車身受損，楊警則送部立台南醫院初步診治為雙膝擦挫傷，警用機車車頭受損。

警方指出，楊警經送醫診療雙腳膝蓋擦傷，經包紮後已返回駐地靜養。至於肇事原因，則由轄區5分局交通分隊處理。