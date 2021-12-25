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宜蘭男茅埔城古道失蹤近10天 消防、搜救犬今持續找人

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名年約6旬的游姓男子12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人，也報案求援。警方獲報調閱監視器，發現游男騎單車到冬山的茅埔城古道，入山後未折返；宜蘭縣政府消防局出動上百人力、空拍機全力搜索，今天更向新北消防申請支援，搜救工作目前持續進行中。

游男家屬12月18日在臉書發文，自己人在國外，想委託鄉親一件事，「我的老爸已經兩天沒回家了...他沒有帶手機出門，騎著腳踏車出門不知道去的目的地在哪裡。」

家屬也擔心，「怕他因為暈眩的原因倒在 (梅花湖 中山苗圃 宜蘭市 頭城) 以前常常騎腳踏車出遠門但不至於沒有回家！請如果有看到騎腳踏的老頭又長得像我老爸的麻煩您幫我告知他，他家人們都很擔心請他趕快回家...」

警方接獲家屬報案，調閱路口監視器，發現游男12月16日中午12點20分騎單車到冬山鄉茅埔城古道登山口，入山後未折返，單車還遺留現場。

宜蘭縣政府消防局12月19日接獲警方轉報，當天起至昨日，投入44名消防、73位義消、林務局人員10人，以及空拍機12架次，全力搜尋茅埔城古道自來水遺址、茅埔城、中山亭、相思閣等區域，還有通往三清宮、梅花湖及香格里拉等路徑，同時每日回報搜救情形予家屬。

游男失聯至今超過1周，宜蘭縣政府消防局於今天向新北市政府消防局申請搜救犬2隻、2位消防支援，協同宜蘭18名搜救人員、空拍機3架次持續找人。倘若民眾在茅埔城古道，發現穿著橘黑色短袖上衣、灰色長褲的游男，請立即撥打119聯絡。

搜救人員今天上山，持續尋找游男。圖／宜蘭縣政府消防局提供
搜救人員今天上山，持續尋找游男。圖／宜蘭縣政府消防局提供
搜救人員今天上山，持續尋找游男。圖／宜蘭縣政府消防局提供
搜救人員今天上山，持續尋找游男。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭一名年約6旬的游姓男子，12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人。記者林佳彣／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
宜蘭一名年約6旬的游姓男子，12月16日早上離家迄今未歸，家屬著急在網路發文尋人。記者林佳彣／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
游男失聯至今超過1周，宜蘭縣政府消防局於今天向新北市政府消防局申請搜救犬、消防人員支援。圖／宜蘭縣政府消防局提供
游男失聯至今超過1周，宜蘭縣政府消防局於今天向新北市政府消防局申請搜救犬、消防人員支援。圖／宜蘭縣政府消防局提供

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