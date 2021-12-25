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影／ 澎湖馬公轎車撞魚貨車 釀1死2傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

澎湖馬公市今天凌晨發生死亡車禍，呂姓男子疑駕駛轎車失控，開進對向車道，與對向載運魚貨的貨車對撞，貨車衝至路旁，魚貨掉落一地，呂的轎車在猛烈衝撞下，右車身幾乎全毀，趴坐轎車右前窗口昏迷，送醫後不治，貨車上的許姓夫婦也受傷，確實肇事原因由警方調查中。

澎湖警、消表示，今天凌晨4點50分左右，呂姓男子（55歲）開黑色轎車沿縣道203線，由馬公市區往東衛方向行駛，經過澎湖酒廠後，在西文澳縣道3.9公里處，突然因不明原因失控，開進對向車道，與許姓男子（37歲）的貨車碰撞，呂在轎車內當場傷重昏迷，趴在右車窗，經消防隊以破壞剪及撐開器，破壞車門，將呂送往三總澎湖分院急救仍不治。

開貨車的許姓男子與楊姓妻子（38歲）頭部受創，意識清楚，送衛福部澎湖醫院醫治，已無大礙。警方對許酒測，無酒精反應。確實肇事原因仍待警方調查。

消防隊正搶救轎車上的呂姓男子。記者林保光／翻攝
消防隊正搶救轎車上的呂姓男子。記者林保光／翻攝
澎湖馬公轎車與貨車發生對撞車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
澎湖馬公轎車與貨車發生對撞車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
澎湖馬公今凌晨轎車與載運魚貨的貨車發生對撞車禍，魚貨掉落一地。記者林保光／翻攝
澎湖馬公今凌晨轎車與載運魚貨的貨車發生對撞車禍，魚貨掉落一地。記者林保光／翻攝

澎湖 馬公 車道

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