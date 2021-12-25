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平安夜誤搭公車到梨山 6度低溫...男僅穿薄外套狂發抖

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

昨晚7點多，和平警分局梨山分駐所接獲報案，民眾致電告知57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，警方在梨山賓館前找到男子。山區6度低溫，男子只穿一件薄外套，冷得直發抖，警方提供熱食與衣物，並護送到谷關所與妻子會合，讓夫妻倆平安夜裡順利返家。

昨晚梨山氣溫約6度左右，員警發現劉男身上僅著單薄外套，載回分駐所後，先提供熱食裹腹，並提供外套、棉被禦寒。

警方聯繫上劉妻，劉妻表示丈夫因頭部外傷導致失智及顛癇病症，外出僅攜帶手機及悠遊卡搭乘公車，因中橫便道無法通行，若繞行合歡山往返費時，並需定時提醒劉男喝水、上廁所，如安排在梨山住宿，也無禦寒衣物，非常擔心。

梨山所副所長謝子千、警員陳建中與劉妻聯繫商議，連夜載劉男下山，雙方在谷關派出所會合，接近深夜0時，劉妻見員警載丈夫平安歸來，頻頻致謝。

和平警分局提醒，家中若有失智症患者，請讓患者身上帶著有聯絡電話的吊牌或手環，避免讓患者獨自外出。

當發現失智症長輩走失時，請立即報警，警察皆有隨身配備行動人臉辨識系統，接獲民眾通報有恍神、錯亂的長者時，也能即時透過系統辨識人臉特徵，即早找回失智長輩。

57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，昨晚山區僅6度低溫，劉男冷得直發抖，警方提供熱食與衣物。圖／讀者提供
57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，昨晚山區僅6度低溫，劉男冷得直發抖，警方提供熱食與衣物。圖／讀者提供
警方昨連夜載劉男下山，雙方在谷關派出所會合，平安夜裡夫妻倆順利返家。圖／讀者提供
警方昨連夜載劉男下山，雙方在谷關派出所會合，平安夜裡夫妻倆順利返家。圖／讀者提供
57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，昨晚山區僅6度低溫，劉男冷得直發抖，警方提供熱食與衣物。圖／讀者提供
57歲丈夫劉男患有失智症，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，昨晚山區僅6度低溫，劉男冷得直發抖，警方提供熱食與衣物。圖／讀者提供

失智症 梨山 患者

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