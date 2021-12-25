物價稽查小組查漲價 帶回6連鎖餐飲業資料查核

法務部今天表示，跨部會「物價聯合稽查小組」昨天展開首波稽查行動，鎖定近期已漲價的6家大型連鎖餐飲業者現場稽查，將持續溯源查明中、上游供應商有無哄抬價格等不法。

法務部發布新聞稿表示，針對近期民生餐飲頻傳漲價，法務部依行政院副院長沈榮津指示，全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」，昨天擇定近期已漲價且具指標性的大型連鎖餐飲業進行現場稽查，阻絕廠商不合理漲價、欺罔或聯合壟斷的行為。

首波稽查的業者包括火鍋店、速食店等，地點分布在台北市、新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市；法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等單位組成跨部會聯合稽查小組，共同執行北中南聯合稽查行動。

法務部表示，稽查小組於昨天上午10時全國同步展開稽查行動，稽查相關業者包括總公司及其分店，請業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料。

法務部說，為使稽查程序兼顧業者合法權益的維護，稽查小組先於日前發出調查書函且於當日送達各家業者收受，並請業者針對漲價資訊先行檢視並備妥佐證資料，以供查核。

新聞稿指出，6家業者均配合現場稽查及提供相關資料，後續稽查小組將審慎研析業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，以遏止不法。

法務部表示，稽查小組將持續執行其他漲價業者的現場稽查工作，由跨部會各權責單位共同研析業者有無不合理漲價或其他哄抬、囤積等違法情事，並依法嚴處，以維護民眾消費權益。

新聞稿最後提到，疫情期間，台灣在全民上下一心，團結抗疫下，疫情穩定，隨年關將近，政府非常重視國內民生物價的平穩，不容許恣意哄抬影響物價穩定情事發生。

法務部再次呼籲廠商、業者應秉持社會責任，配合政府穩定物價政策，共同團結守護台灣，讓人民能夠安居過好年。