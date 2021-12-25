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爬民宅相鄰屋頂連通道偷2百萬名表金飾 金山警速逮竊賊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市萬里區一處民宅18日發生竊盜案，被害人各式名牌手錶8支及金飾1兩，價值超過188萬元。金山警分局查出鄧姓、陳姓男子涉案，23日在基隆拘提鄧男到案，他供稱，從隔壁棟大門進入後，從屋頂連通道爬到被害人住家陽台，並持石頭將窗戶擊碎後進入，警方昨依竊盜罪嫌移送偵辦，並追查在逃陳男。

金山警分局調查，鄧男18日晚間開著租來的自小客車，載陳姓友人，因缺錢花用，前往野柳一帶尋找行竊目標，鎖定港東路一處住宅，由陳男負責把風，鄧男從隔壁棟大門進入後，從屋頂連通道爬到被害人住家陽台，並持石頭將窗戶擊碎後進入，翻箱倒櫃搜刮財物，竊取被害人各式名牌手錶8支及金飾1兩，總價值超過188萬元。

警方調閱監視器追查，發現鄧男犯案後，走出往社區外離開準備回到車上，但後來又重回社區原先經過及碰過的地方，擦拭犯案痕跡，如指紋等相關跡證，想要滅證。最後行經社區地下停車場，再走到巷子離去。

鄧男供稱，得手後將所得的財物帶到萬華一帶變賣，銷贓的管道是之前坐牢時向獄友請教來的。警方調閱監視錄影帶比對犯案車輛，利用手機定位鄧男所在位置及居住所後，報請檢察官核發拘票將鄧男查緝到案，陳男在逃，警方持續追查。鄧男因行竊過程有侵入住宅並毀損門扇，警方依加重竊盜罪送辦。

金山警分局長林詮峰表示，年關將近，不肖竊賊蠢動，提醒民眾多注意，貴重物品要妥善保管，警方在春節前也會加強防搶防竊作為，保障財產安全。

爬民宅相鄰屋頂連通道偷2百萬名表金飾，金山警速逮竊賊。記者游明煌／翻攝
爬民宅相鄰屋頂連通道偷2百萬名表金飾，金山警速逮竊賊。記者游明煌／翻攝

竊盜 金山

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