航空工程師擔任民防義工 獲全國好人好事代表

中科院航空所工程師陳永祥11年前參與志工，投入弱勢長輩、體育與教育志工及導覽服務，3年前加入台中市警三分局正義民防分隊擔任隊員，累積志工服務總時數超過3000小時，投入志願服務工作已逾11年，今年他榮獲「110年全國好人好事代表」，昨天特地帶著獎牌至正義派出所，與正義民防分隊長簡平鈿及全體派出所同仁一起分享這份喜悅。

一個人或許無法改變世界，但一群滿懷熱誠熱心助人的團隊，卻能讓這個社會多一點愛。台中市警三分局正義民防分隊隊員陳永祥抱持著這股信念，投入志願服務工作已逾11年，曾多次獲得志工表揚。

陳永祥現任中科院航空所工程師，從事飛機設計研發工作，不僅在職場上表現優異，更利用閒暇時間長期參與志工服務長達11年。投入弱勢長輩、體育與教育志工及導覽服務，累積志工服務總時數超過3000小時。

陳永祥回憶自己從事志工服務的契機，是在大學圖書館擔任志工，當時從服務過程中得到的省思與反饋，讓自己日後更篤定的踏上志願服務這條路。他也表示，人的一生能夠學習的事物有限，但透過志工服務接觸不同領域的人群，分享他人的人生故事，不但拉近人與人之間的距離，更開拓了自己的視野。

加入正義民防分隊也是一個特別的機緣，3年前他因緣際會瀏覽志願服務資訊網站，看到正義民防分隊正在公開招募隊員，他沒有絲毫猶豫立即報名，經過甄選、面試順利獲選為民防隊員。他相信「警力有限、民力無窮」，藉由警民合作，協助各項治安、交通及犯罪宣導等工作，才能共創平安家園。