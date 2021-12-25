登山客受困懸崖深處 玉山氣象站頂寒風攀壁成功救援

一名女山友昨天下午登玉山北峰下山後迷途，中央氣象局玉山氣象站接獲南投縣政府消防局通知，得知該名登山客經手機定位，人受困在玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處。氣象站同仁立即出發救援，並快速成功救到人。中央氣象局長鄭明典透過臉書表示是「一個特別的平安夜，很高興人員平安」。

玉山氣象站昨天平安夜協助登山客救援任務。昨天下午4時9分南投縣消防局通報玉山氣象站，委託協助尋找迷途登山客，氣象站人員吳金臺、方恩輝立即出發救援，技佐李正紀在懸崖邊做通訊聯繫，昨天下午5時36分接觸到迷途山友。

氣象站人員經過簡單快速詢問該名登山客狀況，為體能稍透支，幸無大礙。即由氣象站人員帶領她慢慢、安全走回玉山氣象站。

不過，玉山氣象站說，回氣象站的路程是極陡峭危險的山壁，加上夜已降臨、氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。終於在昨天晚上7時24分全部人員平安回到玉山氣象站，旋即提供女山友保暖及熱食。氣象局說，玉山氣象站很溫馨提供迷途山友一個平安又溫馨的聖誕夜，請登山客要注意未來幾天越來越冷的天氣。