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女倒臥宜蘭利澤沙灘意識不清 海巡「搜救新利器」建功
宜蘭五結昨天下午3點多，有一名女子意識不清倒臥在利澤沙灘。海巡署第一巡防區獲報後，通報警方和消防，並出動新的救援沙灘車，首度出任務即刻救援，後續交由救護車後送就醫。
據了解，一名女子昨天下午3點多倒臥在利澤沙灘，身上也沒有證件。海巡署第一巡防區指揮部獲報後，指揮第一岸巡隊清水安檢所、第一二岸巡中隊岳明巡邏站趕赴現場。
第一岸巡隊運用今年新撥發的救援沙灘車，利用其機動、越野特性，在短時間內找到該名女子。她生命跡象穩定，但是意識不清，海巡人員給予毛毯以避免失溫，並用捲式擔架組將人送到安全處，再由救護車送往宜蘭博愛醫院救治。
第一巡防區呼籲，民眾若在岸際或港區發現危難情事，請立即撥打「118」服務專線，也可前往鄰近安檢所求援。
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