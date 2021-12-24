影／爭取機慢車免待轉活動失控 3人強拆毀損交通標誌被逮

台灣機車路權促進會今晚在新北市板橋區，號召民眾在十字路口以機車持續繞行待轉區方式，爭取開放機慢車直接左轉，原本理性表達訴求的遊行，到快結束時卻變調，促進會理事莊姓男子等3人涉嫌爬梯強拆路口機車兩段式左轉標誌，還大力摔在地上毀損，並對執勤員警比中指，警方展現強制力依現行犯逮捕3人，警詢後依毀損公物罪嫌送辦。

台灣機車路權促進會今晚6時30分起在板橋區縣民大道與讓府路口，舉辦「待轉大遶境、誕辰大歡慶」行動，號召民眾在十字路口以機車持續繞行待轉區方式，爭取開放機慢車直接左轉，還要求在儀式進行中，參與民眾要尊重警察指揮。

遊行行動在晚上8時30分準備結束之際，卻突然失控，促進會成員羅姓男子搬出早已準備的鋁梯，拆下設置在路口的機車兩段式左轉的交通標誌，促進會理事莊姓男子以雙手接下後，竟突然失控，當著警察面前，把交通標誌用力往地上砸，導致標誌彎曲變形，員警見狀立即上前逮捕莊、羅二人，促進會成朱姓男子還對員警比中指，也依法當場逮捕，讓原本和平理性的訴求行動變調。