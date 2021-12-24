犯嫌想與女兒同住…竟率4人圍毆同居男子 遭警逮捕到案

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市林姓男子日前被壓在車輛引擎蓋上，遭鄒、劉姓犯嫌等5人毆打，所幸林男僅受輕微皮肉傷，無生命危險，警方獲報後趕往現場，1小時內將他們查緝到案，全案依聚眾鬥毆與傷害罪，函送台中地檢署及少年法庭偵辦。

據了解，台中林男(36歲)與其姊姊林女(38歲)、鄒男(41歲)及其女兒劉女(17歲)，4人一同租屋居住，均無工作；某日林男表示，由於大家都沒工作，收入不穩定，還需共同支持劉女生活開銷，根本無力負擔房租，故提議要求她搬離租屋處，雙方意見不合，因而產生嫌隙。

鄒男與劉女於本月21日傍晚18時許匯集了莊(18歲)、吳(20歲)及蔡(14歲)男子等3人，一同在南屯區某社區旁，與林男相約談判，並脅迫他不得驅趕劉女搬離；怎知過程並不順利，雙方先是產生口角，隨後以鄒男為首等5人，便對林男拳腳相向，甚至拿出木製棒狀物毆打他，期間還遇到一般車輛經過，林還遭強押在該車輛引擎蓋上毆打，此狀被後方車輛行車紀錄器拍攝下來，經網友發布在網路上。

警方表示，在接獲民眾報案後，已立即啟動快打網，並成立專案小組展開調查，趕到現場時犯嫌們已逃離，但調閱監視器等畫面，隨即在1小時內掌握涉案車輛，並將鄒姓犯嫌等5人查緝到案，警方依據聚眾鬥毆與傷害罪，分別函送至台中地檢署與少年法庭偵辦；林姓被害人僅受到輕微皮肉傷，無生命危險，5名犯嫌也在警方詢後請回。

林男日前因租屋糾紛，遭5名犯嫌圍毆在地，所幸僅受到輕微皮肉傷，無生命危險。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
林男日前因租屋糾紛，遭5名犯嫌圍毆在地，所幸僅受到輕微皮肉傷，無生命危險。圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

傷害罪

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