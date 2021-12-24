貪念沖昏頭！小黃運將撿到健保卡 直接用來盜領五倍券

55歲羅姓男子日前遺失健保卡，補辦後要領振興五倍券，卻發現五倍券已遭盜領，台北市警方獲報介入調查，鎖定59歲李姓男子涉有重嫌，李被通知到案時坦承盜領，並已花掉2500元，警詢後依偽造文書、侵占罪嫌送辦。

警方調查，羅男9月底發現放在皮包裡的健保卡不見，11月補辦健保卡，到住家附近郵局準備領取五倍券時，卻遭櫃員告知「五倍券已領取」，羅男錯愕，致電1988紓困專線查詢，同時懷疑自己的五倍券遭人盜領，立即報警處理。

警方獲報後，依羅男所述遭盜領時間、地點，擴大調閱周遭監視器畫面，發現李姓計程車司機涉有重嫌，11月底將其通知到案。

李男到案坦承犯行，稱自己的五倍券已經花完，某次在加油站上廁所時，發現羅男健保卡放在洗手台上，貪念一時起，便持羅男健保卡到超商插入i-bom機預約領券，收到領券簡訊後回到超商，冒簽羅男姓名領走五倍券。

警方說，李男到案時，身上僅剩面額1000元五倍券2張、500元五倍券1張，其他2500元面額都用來為座車加油及吃飯；全案詢後依偽造文書、侵占罪嫌將李男函送台北地檢署偵辦，目前正由檢方分案偵辦中。