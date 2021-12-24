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彰化清水岩寺近20隻流浪狗疑遭下毒死亡 寺方已報警

中央社 / 彰化24日電

彰化縣社頭清水岩寺日前傳出1夜之間有近20隻流浪狗集體死亡；清水岩寺總幹事陳慶福今天指出，約1個月前寺方附近2處停車場有近20隻流浪狗口吐白沫疑遭毒死，寺方已報警處理。

清水岩寺周邊有多條登山步道，常有遊客及登山客前來遊玩，多年下來，也吸引流浪狗在清水岩寺附近聚集。

社頭清水岩寺總幹事陳慶福接受媒體聯訪時說，約在1個月前，有民眾在清水岩寺周邊的2處停車場發現有近20多隻流浪狗被毒死，流浪狗均口吐白沫，懷疑遭人下毒。

陳慶福指出，寺方志工已協助將流浪狗裝袋，掩埋在附近的空地，同時也向彰化縣警察局田中分局朝興派出所報案，但因為停車場沒有裝設監視器，警方持續調查中。另外，志工也在清水岩寺附近電線桿張貼告示，警告「勿毒狗，已報警處理」。

彰化縣動物防疫所長董孟治接受媒體聯訪時說，下午已派人員前往了解，他也強調，依動物保護法第25條之1第1項規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、500萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。

流浪狗 彰化

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