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竹市經國路與鐵道路闖紅燈違規多 市警局擬增科技執法

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市經國路一段與鐵道路二段交界處為多叉路口，車流量大且繁雜，衍生交通違規與事故不斷；當地民代發現經國路中央分隔島設置多年的測速照相桿功能不彰，不少用路人闖紅燈違規，讓從巷口出來居民都擔心受怕，要求警方改善相關執法設備。

新竹市經國路是地方重要交通要道，經國路一段與鐵道路二段因鄰近台大新竹分院，還有不少進出醫院探病的車輛會行經此處，加上，該處大路口的交接處也鄰近經國路一段398巷與自由路66巷口，不少居民會透過巷子進出，路口交通安全更顯重要。

市議員劉崇顯說，不少居民反映該處路口闖紅燈等違規車輛多，但經國路上的固定式測速照相桿卻幾乎沒有發揮作用，猶如空殼，因該處路口為多時相的六岔路口，經國路違規闖紅燈的車輛常跟鐵道路與附近巷子進出車輛擦撞不斷，儼然成為事故熱點。

劉也提及，3年多前副議長余邦彥的助理就是騎車行經該路口，被闖紅燈的男大生開車撞上傷重身亡，雖然事後祭出調整號誌等改善措施，但超速、闖紅燈等違規情形還是時有所聞，他希望市警局能汰換老舊不堪用的設備，比照巨城周邊建置科技執法。

新竹市警察局交通警察隊隊長陳俊誠說，經國路一段與鐵道路二段的路口號誌與時相都已有調整，今年迄今發生12件交通事故，已經比去年22件有明顯下降，經國路中央分隔島處的測速桿確實老舊，雖然仍有一定嚇阻效用，但警方將準備汰換更新。

警方指出，警察局正著手向市府爭取經費，將在經國路上增設一整套的科技執法設備，以取締闖紅燈為主，一組約150萬元；也呼籲民眾遵守交通法規，避免發生意外。

新竹市經國路一段與鐵道路二段交界處為多叉路口，當地民代發現經國路中央分隔島設置多年的測速照相桿功能不彰，不少用路人闖紅燈違規。圖／市議員劉崇顯提供
新竹市經國路一段與鐵道路二段交界處為多叉路口，當地民代發現經國路中央分隔島設置多年的測速照相桿功能不彰，不少用路人闖紅燈違規。圖／市議員劉崇顯提供
新竹市經國路一段與鐵道路二段交界處為多叉路口，當地民代發現經國路中央分隔島設置多年的測速照相桿功能不彰，不少用路人闖紅燈違規。圖／市議員劉崇顯提供
新竹市經國路一段與鐵道路二段交界處為多叉路口，當地民代發現經國路中央分隔島設置多年的測速照相桿功能不彰，不少用路人闖紅燈違規。圖／市議員劉崇顯提供

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