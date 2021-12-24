桃園體育局股長登山傳意外 局長莊佳佳：遺憾、不捨

桃園市體育局全民運動科股長李銘豪，12日攀登中央尖山失聯，搜救人員今天找到遺體，但因為天候不佳，尚無法接近吊掛搬運；消息傳回桃園，體育局同事皆感遺憾不捨。局長莊佳佳表示，會盡最大能力協助家屬處理相關事宜。

莊佳佳表示，事情發生後，體育局和家屬一直保持聯繫，也請桃園消防局特搜隊南下支援尋人，可惜結果令人遺憾。目前天候不穩，無法吊掛，搜救人員也在等待時機，家屬方面，目前未有特殊要求，但體育局會盡最大能力協助。

全民運動科長沈世國表示，李銘豪是雲林人，來桃園服務5年時間，工作態度敬業負責，同事有目共睹，加上他為人和氣，與同事間私下交流互動也都不錯。失聯期間，大家每天都幫他祈福集氣，噩耗傳回，也讓不少人心情低落。