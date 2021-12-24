改裝車噪音問題頻傳 政府該如何解套？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「改裝車」話題的網路聲量，帶您了解改裝車話題的網路聲量變化，以及網友對此議題解決方案的輿情看法。

夜深人靜之時眼皮逐漸沉重，睡意正濃卻遇上一陣轟隆引擎聲猛然呼嘯而過，總是讓人忍不住怒罵。改裝車造成的噪音問題令許多民眾不堪其擾，尤其是家中孩童經常被引擎聲驚嚇而嚎啕大哭，生活品質大受影響，民眾除了透過檢舉管道尋求相關協助外，也力求政府善用公權力解決改裝車問題，各界相關討論持續不斷。

各地頻傳改裝車噪音問題 竹市祭「科技執法」嚴格取締

針對「改裝車」噪音汙染，10/6桃園市長鄭文燦於臉書發文，表示未來員警將與環保局合作，嚴格稽查改裝車輛的噪音問題，貼文一出引發民眾熱議，其中許多市民大讚「支持噪音該抓！每每深夜都被機車轎車吵，無法入睡」，並表示「真的有魄力！也謝謝員警的辛苦」；接著相關新聞在各地仍持續不斷，如11月初被譽為「重機天堂」的台11縣，沿線的台東長濱鄉居民因時常暴露在重機馳騁的呼嘯聲中，因此控訴遭到「長期噪音霸凌」，苦不堪言。

改裝車噪音話題-近三個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

12/5時，新竹市政府也公告未來將使用「科技執法」更嚴格取締改裝車所造成的噪音問題，許多網友留言「噪音問題真的嚴重，希望可以多罰一點」，表示期待科技執法可以改善問題，也希望相關做法能擴及更多縣市；而到了12/13信義區出現「鋼砲哥」，每天深夜開著改裝車於街頭兜風，噪音高達120分貝，遠高於法定的96分貝，一個月內被檢舉6次卻沒有因此匿跡，讓網友大嘆「真的罰不怕」、「怎麼會有這種人，超令人困擾」，單日引爆破千則的民怨聲量，政府的政策執行方案因此更受到大眾矚目。

改裝車問題「嚴格開罰」有沒有用？網友意見大不同

對於改裝車議題，民眾紛紛提出解套方法。首先，有人表示「嚴格開罰」及「廣設科技執法」才是解決問題的不二法門，有網友就留言「警察抓勤一點，一定可以改善啦」，認為「推出科技執法，效率更高吧」，但也有民眾對此表示不以為意，並提到「這些人根本不缺那些錢，怎麼罰都沒用」，政府應從其他管道下手解決問題。

改裝車問題-熱議解決方案與網友看法。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，也有民眾認為除了嚴格取締外，直接禁止改裝車才是根本之道，提出「禁止車廠協助改裝」的建議，並表示「如果車廠不給改裝，就解決問題了不是嗎？」；此外也有另一種聲音支持「從源頭禁止進口」，並補充「新加坡直接禁止改裝部品販售，這些事情其實都可以從源頭處理」，建議立法機關可參考國外法規加以規範。

近來改裝車噪音問題頻傳，提醒車主若有改裝車輛需求，還是需遵守法律規定，並以不干擾到其他用路人權益為原則！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》