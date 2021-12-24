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找到了！桃體育局股長獨攀中央尖山 遺體卡斷崖80公尺高
本月11日，桃園市體育局全民運動科李姓股長獨攀中央尖山，原定翌日返家卻音訊全無。今天搜救第14天，台中市消防局搜救人員利用空拍機，發現李男遺體在中央尖山一處斷崖上，距離搜救人員約80公尺高，由於天候不佳無法申請直升機吊掛，搜救人員先撤退並重新整裝再出發。
37歲李姓股長熱愛登山、路跑等運動，臉書分享登山足跡，外型陽光健美。李姓股長本月11日獨自到台中市和平區攀登中央尖山，卻在隔日(12日)凌晨2時許登頂後沒有下山，家屬13日心急報警協尋。
台中市消防局第二救護大隊證實，今天中午12點多，搜救人員利用空拍機協尋，在中央尖山一處斷崖上，發現李姓股長身影，但已明顯無呼吸心跳。
由於遺體距離搜救人員約80公尺高(約20多樓層高)，搜救人員沒有攀岩等相關裝備，目前先撤退下山，於下一梯次整裝出發；由於今天山區氣候不佳，直升機無法進行吊掛作業，將等天候許可，申請直升機吊掛。
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