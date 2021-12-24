找到了！桃體育局股長獨攀中央尖山 遺體卡斷崖80公尺高

空勤總隊第二大隊本月15日，協助將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／台中市消防局提供 本月11日，桃園市體育局全民運動科李姓股長獨攀中央尖山，原定翌日返家卻音訊全無。今天搜救第14天，台中市消防局搜救人員利用空拍機，發現李男遺體在中央尖山一處斷崖上，距離搜救人員約80公尺高，由於天候不佳無法申請直升機吊掛，搜救人員先撤退並重新整裝再出發。

37歲李姓股長熱愛登山、路跑等運動，臉書分享登山足跡，外型陽光健美。李姓股長本月11日獨自到台中市和平區攀登中央尖山，卻在隔日(12日)凌晨2時許登頂後沒有下山，家屬13日心急報警協尋。

台中市消防局第二救護大隊證實，今天中午12點多，搜救人員利用空拍機協尋，在中央尖山一處斷崖上，發現李姓股長身影，但已明顯無呼吸心跳。