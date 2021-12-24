50元也行！ 泰山借錢哥隨機借 警傷腦筋呼籲別再給

新北市泰山區近來出現一名騎車男子，以自己「沒錢加油」為由，隨機向路人索討，近來不少當地民眾頻繁遇到，質疑「借錢哥」動機不單純，拍下男子照片上傳臉書《ㄨㄚ是泰山人》提醒網友注意。「借錢哥」到處借讓警很頭大，呼籲民眾遇到記得報警外，也不要再給他錢了。

據了解，這名中等身材，年約40到50歲的男子，近兩個月來，騎乘一部機車出現在新北市泰山區街頭，他操著廣東國語口音，以「身上沒錢加油」為由，隨機向路人「商借」50到200元不等現金，得手後再移往他處另尋目標借錢。

由於「借錢哥」加油借錢的行為太過頻繁，不少當地人都遇過，還有網友連遇兩次，怕借錢哥濫用別人「同情心」，當場拍下「借錢哥」容貌，上傳臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文，寫道「這位先生說他要騎車去八里，身上沒錢加油要借200元…….」，另名遇到網友則貼文寫道「我今天也遇到借錢哥耶！腔調有點像香港人……」「沒遇到別說你是泰山人」等話，提醒當地民眾要多多注意。

貼文一出不少網友在底下留言「早上郵局門口碰到要借300，可惜身上沒零錢借」，有網友揶揄「把車子賣掉，就有很多200元了！」「何不去抵押機車，可以一次就借到一大堆的200元啊！」「這個騙子慣犯，某晚在明志路全聯門口也跟我借錢加油」。網友貼文很快傳遍，「借錢哥」意外成了泰山當地「家喻戶曉」的人，連轄區警也開始關注。