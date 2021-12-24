普悠瑪車底纏繞粗銅線 台鐵七堵站換車檢查續駛

（13:25更新）

台鐵局表示，218次樹林到花蓮普悠瑪列車，於上午10時49分準備通過七堵站時，發現第1車車下有異音，臨時停靠七堵站檢查，發現車底下有一根粗銅線纏繞車底，致產生異音。

台鐵局說，考量行車安全，該編組即停駛並入庫檢查，由七堵另派編組接駁旅客，已巡查樹林至七堵沿途路線，未發現其他異物，全程已由運安處詳細查明中，為影響該列車旅客行程致歉，未影響其他列車。

（13:05更新）

台鐵一輛樹林開往花蓮的普悠瑪自強號列車，今天上午11點多在七堵火車站附近撞到異物，導致列車機械異常，自強號開往七堵火車站立即換車檢修，台鐵表示，撞到什麼異物，目前正在了解中，目前更換編組後續駛，有部分延誤。

台鐵表示，因 218次普悠瑪自強號發生異物撞擊，導致機械異常事件，218車次在七堵車站更換編組（900）後續駛。