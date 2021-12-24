聽新聞
test
0:00 / 0:00
普悠瑪車底纏繞粗銅線 台鐵七堵站換車檢查續駛
（13:25更新）
台鐵局表示，218次樹林到花蓮普悠瑪列車，於上午10時49分準備通過七堵站時，發現第1車車下有異音，臨時停靠七堵站檢查，發現車底下有一根粗銅線纏繞車底，致產生異音。
台鐵局說，考量行車安全，該編組即停駛並入庫檢查，由七堵另派編組接駁旅客，已巡查樹林至七堵沿途路線，未發現其他異物，全程已由運安處詳細查明中，為影響該列車旅客行程致歉，未影響其他列車。
（13:05更新）
台鐵一輛樹林開往花蓮的普悠瑪自強號列車，今天上午11點多在七堵火車站附近撞到異物，導致列車機械異常，自強號開往七堵火車站立即換車檢修，台鐵表示，撞到什麼異物，目前正在了解中，目前更換編組後續駛，有部分延誤。
台鐵表示，因 218次普悠瑪自強號發生異物撞擊，導致機械異常事件，218車次在七堵車站更換編組（900）後續駛。
有現場乘客表示，感謝台鐵組員願意立刻下判斷，停車和換車，繼續旅程，平安最重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言