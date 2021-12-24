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機車與遊覽車擦撞 騎士命大輕傷

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天上午嘉義市世賢路一段與保安四路口有輛遊覽車疑要左轉時遭後方機車煞車不及而發生擦撞，機車騎士人車倒地，嘉義市消防局據報趕到現場救護，騎士腳部擦挫傷沒有大礙，但仍送往醫院治療。

嘉義市消防局表示，上午7時30分接獲報案，世賢路一段與保安四路口機車道有車禍事故發生，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往現場救護，發現是起機車騎士與遊覽車發生擦撞，導致28歲張姓男騎士右小腿、右膝蓋擦傷，救護員評估檢查後，右腳外觀無變形、壓傷，意識清楚立即給予清洗傷口、包紮止血。

遊覽車司機表示，從世賢路停車場出來機車道後欲左轉保安四路，有查看後視鏡當時機車還很遠，沒想到一左轉之後機車這麼快就撞上來，聽到機車擦撞喀喀喀的巨響就馬上踩煞車並下車查看。

消防救護人員將傷患送往嘉義基督教醫院續做治療，相關肇事原因由警方調查處理中。

機車與遊覽車擦撞，騎士擦挫傷，救護人員協助包紮送醫。記者李宗祐／翻攝
機車與遊覽車擦撞，騎士擦挫傷，救護人員協助包紮送醫。記者李宗祐／翻攝

嘉義 遊覽車 機車騎士

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