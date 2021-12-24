機車與遊覽車擦撞 騎士命大輕傷
今天上午嘉義市世賢路一段與保安四路口有輛遊覽車疑要左轉時遭後方機車煞車不及而發生擦撞，機車騎士人車倒地，嘉義市消防局據報趕到現場救護，騎士腳部擦挫傷沒有大礙，但仍送往醫院治療。
嘉義市消防局表示，上午7時30分接獲報案，世賢路一段與保安四路口機車道有車禍事故發生，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往現場救護，發現是起機車騎士與遊覽車發生擦撞，導致28歲張姓男騎士右小腿、右膝蓋擦傷，救護員評估檢查後，右腳外觀無變形、壓傷，意識清楚立即給予清洗傷口、包紮止血。
遊覽車司機表示，從世賢路停車場出來機車道後欲左轉保安四路，有查看後視鏡當時機車還很遠，沒想到一左轉之後機車這麼快就撞上來，聽到機車擦撞喀喀喀的巨響就馬上踩煞車並下車查看。
消防救護人員將傷患送往嘉義基督教醫院續做治療，相關肇事原因由警方調查處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言