全國消防員服裝改款設計競賽 台南消防員薛全成勝出
台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成，參加消防署「全國消防人員服裝改款設計競賽」活動，獲得優等佳績，今天在消防署頒獎。五大隊表示，競賽請來資深設計師與專家學者組成評選小組，取前12名作品，再由全國各政府單位編制消防人員「具名票選」，最高票6件作品依序排名。薛全成脫穎而出實屬不易。
薛全成指出，消防人員勤務多樣性，雖已修正消防制服準則簡化頻繁更換服裝的不便，但材質及顏色卻長期未變；現有棉製工作服延展性不佳，剪裁屬辦公文書工作樣式，執行災害搶救或緊急救護時，相對侷限人員動作靈活度；材質單薄透氣性不良，高強度救災救護易破損，執勤中悶熱影響舒適；顏色深紅及鐵灰都深色系配色，夜間辨識度低，大幅增加執勤危險性。
薛全成說，改款著重更替高延展性材質，針對勤務需求設計剪裁、高明度顏色使用，這次設計以台南市政府消防局的橘色救護polo衫為創作發想，融合上身色塊顯眼、胸下大面積防汙，局部反光及膝蓋護具便利拆裝理念，並請教成衣業者，考量製作成本，剪裁位置、大小適當、材質親膚舒適性等。
局長李明峯表示，薛全成將實際工作經驗，利用消防局救護POLO衫為發想，針對服裝示警度、抗汙染色塊安排、夜間反光、螢光範圍調整、融入活動式護具設計，並徵詢業者討論服裝剪綵及使用材質，兼顧製作成本、達成穿著舒適與使用便利性；會作為未來修正消防服制參考依據。
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