偷貨車撿漂流木再棄車 高雄警眼尖逮人

高雄市一名吳姓男子深夜騎機車經過美濃區東門街附近，見一輛停在路邊的小貨車鑰匙沒拔，竟直接將小貨車開走，員警耗費近兩周時間過濾上百支監視器，終於在33公里外的六龜荖濃溪河床找到已嚴重損壞的小貨車，依竊盜罪嫌函送吳男。

據了解，吳男（62歲）本月12日凌晨3時許原想騎車至美濃區東門街的公園借用廁所，見路邊一輛小貨車鑰匙沒拔，直接將貨車開回六龜住家停放，吳男隔天又搭客運回美濃區，多次變換交通工具，往北再往南走，犯案手法熟練，試圖混淆員警，還徒步2公里才回到現場騎回機車，貨車車主擔心被拿去做壞事，發現車不見後趕緊報警。

警方調閱上百支監視器，根據小貨車的疑似燈光抽絲剝繭，21日終於在吳男家中逮獲吳男並尋回小貨車。吳男坦承，他偷車後，過幾天開著小貨車到距離偷車地點約33公里外的六龜荖濃溪河床撿漂流木，為避免遭查緝，刻意選走山區小路，開到沒油就直接棄置在河床上。

吳男帶員警找回小貨車時，小貨車沾滿泥濘、嚴重損壞，小貨車車主表示，車子已開了2、30年，原本就打算近期要換車，所以鑰匙都插在車上沒拔，沒想到因此被有心人士竊走，因前幾天下雨，小貨車徹底損毀，只能以吊車吊起報廢，感謝員警鍥而不捨幫忙尋車。