快訊

台中超跑3惡徒遭起訴 還辯「僅是隨便亂打」被求重刑

汪小菲再爆婚內出軌密結新歡！大S回應「都過去了」

假代購小魔女福袋真詐47名動漫迷 雄警北上逮人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

日本動畫「小魔女DoReMi」發行福袋及周年商品，陳姓男子發覺有利可圖，竟自製代購小魔女福袋等圖案，標示的售價比市面價格低，代購圖一貼上臉書社群網站，吸引小魔女動漫迷匯款爭購，但他收到匯款便不再與買家聯繫，動漫迷受騙報警，高雄警方追去新北逮捕他到案，查出全國已有47人因此受騙。

據了解，陳姓男子（19歲）認為平時沒零用錢，今年10月加入臉書動漫社團「小魔女Doremi20周年紀念快閃店周邊交易社」，發現不少小魔女動漫迷搶購動漫紀念商品，便自製代購紀念商品圖案，以「Wu」暱稱，將圖案貼上社團，要動漫迷加他的Line，購買便宜的小魔女商品。

小魔女動漫迷發覺售價比市價便宜不少，其中市面上售價約2000元福袋，只賣1680元，10月至11月間，紛紛下單搶購，事後因遲遲沒收到商品，發現Wu已退出聊天室才知受騙。據警方統計，至少47名學生及上班族受騙，共被騙走約25萬元。

高雄市警小港分局調查詐騙集團，自165反詐騙平台撈資料，發覺不少人匯款到陳姓男子的郵局帳戶後受騙，警方查出陳的帳戶已列警示帳戶，12月21日追去新北市三重區五華路，才發現陳姓男子剛高職畢業，沒再升學，家裡是中低收入戶。

陳姓男子稱，平時沒錢可花，看不少動漫迷搶購商品才動歪腦筋。他父母得悉，相當無奈。全案依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

高雄警方赴新北市，拘捕陳姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄警方赴新北市，拘捕陳姓男子（中）。記者林保光／翻攝
陳姓男子貼小魔女福袋圖案，騙動漫迷匯款。記者林保光／翻攝
陳姓男子貼小魔女福袋圖案，騙動漫迷匯款。記者林保光／翻攝

福袋 代購

延伸閱讀

暖暖包開箱竟「只剩2片」 網愣：裡頭一罐飲品是交換禮物？

PLG／國王主場迎平安夜 送球迷虛擬貨幣紅包與福袋

請人代購衣服驚見防盜磁扣沒拆 內行人警告：拆了就報銷

MLB／洋基買中外野福袋 簽下三屆金手套得主

相關新聞

生死胎後棄屍垃圾車 新莊棄嬰母緩起訴1年處分

43歲陳女今年8月12日生下一名死嬰，卻因緊張害怕並未告知任何人，反將屍體放入垃圾袋，丟入垃圾車內，不久後被清潔員發現報...

全國消防員服裝改款設計競賽 台南消防員薛全成勝出

台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成，參加消防署「全國消防人員服裝改款設計競賽」活動，獲得優等佳績，今天在消防署頒獎。...

偷貨車撿漂流木再棄車 高雄警眼尖逮人

高雄市一名吳姓男子深夜騎機車經過美濃區東門街附近，見一輛停在路邊的小貨車鑰匙沒拔，竟直接將小貨車開走，員警耗費近兩周時間...

北市保全不滿請疫苗假被念 竟攜刀槍上班恐嚇同事

台北市一間豪宅前天發生保全攜槍恐嚇事件，葉姓保全在LINE群組請疫苗假，引發廖姓同事不滿回覆「下次請提早請」，葉不滿，從...

影／通緝犯昨拒捕中槍落網 今出院押返刑大偵辦

槍砲通緝犯陳姓男子逃亡期間藏身民宅製槍，昨天上午遭警方荷槍實彈圍捕，陳拒捕跳窗逃跑，爬上頂樓躍至對面鐵皮屋頂一路逃竄，警...

基隆火鍋料工廠接恐嚇電話 業務員坦承沒談成生意洩憤

基隆市一家火鍋料食品工廠，近2月來連續接獲3通恐嚇電話，警方追查昨天逮到涉嫌打恐嚇的40多歲彭姓男子，他是一名業務員，坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。