假代購小魔女福袋真詐47名動漫迷 雄警北上逮人

日本動畫「小魔女DoReMi」發行福袋及周年商品，陳姓男子發覺有利可圖，竟自製代購小魔女福袋等圖案，標示的售價比市面價格低，代購圖一貼上臉書社群網站，吸引小魔女動漫迷匯款爭購，但他收到匯款便不再與買家聯繫，動漫迷受騙報警，高雄警方追去新北逮捕他到案，查出全國已有47人因此受騙。

據了解，陳姓男子（19歲）認為平時沒零用錢，今年10月加入臉書動漫社團「小魔女Doremi20周年紀念快閃店周邊交易社」，發現不少小魔女動漫迷搶購動漫紀念商品，便自製代購紀念商品圖案，以「Wu」暱稱，將圖案貼上社團，要動漫迷加他的Line，購買便宜的小魔女商品。

小魔女動漫迷發覺售價比市價便宜不少，其中市面上售價約2000元福袋，只賣1680元，10月至11月間，紛紛下單搶購，事後因遲遲沒收到商品，發現Wu已退出聊天室才知受騙。據警方統計，至少47名學生及上班族受騙，共被騙走約25萬元。

高雄市警小港分局調查詐騙集團，自165反詐騙平台撈資料，發覺不少人匯款到陳姓男子的郵局帳戶後受騙，警方查出陳的帳戶已列警示帳戶，12月21日追去新北市三重區五華路，才發現陳姓男子剛高職畢業，沒再升學，家裡是中低收入戶。