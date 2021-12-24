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基隆火鍋料工廠接恐嚇電話 業務員坦承沒談成生意洩憤

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一家火鍋料食品工廠，近2月來連續接獲3通恐嚇電話，警方追查昨天逮到涉嫌打恐嚇的40多歲彭姓男子，他是一名業務員，坦承因為生意沒有談成，沒有標到案才打電話洩憤，警方訊後依恐嚇罪嫌送辦。

基隆市警察局第四分局表示，10年11月受理民眾報案，今年10月至11月間遭人撥打到工廠恐嚇，因已多次接獲電話，擔心有進一步動作趕緊報警；第四分局於偵查過程中發現打電話者犯案地遍及雙北地區，經過濾資料發現彭男涉案。

警方說，彭男都是打通後罵完「三字經」掛電話，且在多個不同地方打。警方調監視器掌握他打電話地點，他坦承犯案。

彭男向警方供稱，因商業糾紛，生意未成心生不滿，撥打恐嚇電話發洩。警方呼籲民眾遇糾紛應冷靜處理，勿情緒用事而觸法。

基隆火鍋料工廠接恐嚇電話，警逮業務員談生意不成洩憤。記者游明煌／翻攝
基隆火鍋料工廠接恐嚇電話，警逮業務員談生意不成洩憤。記者游明煌／翻攝

恐嚇 基隆 火鍋

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