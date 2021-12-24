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桃市警局首創AI辨識車牌 電眼1天可過濾8000輛抓贓車

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

科技偵查是近年趨勢，桃園市警察局斥資300萬元購入「AI巡防系統」，裝設巡邏車1天執勤可自動辨識8000輛以上車牌，對於查緝贓車效率大幅提升，也是全台首創；另桃園警局今也同步成立「無人機隊」，35名隊員均取得民航局證照，將運用空拍偵蒐勘查、森林保育及災難勘查。

桃園市警局由資訊室統籌，目前已購入19套AI巡防系統，初步由桃園、中壢分局試辦，已尋獲66輛汽機車，預計明年初全市10分局94個派出所將全數裝設，透過在巡邏車上搭載鏡頭連接專用手機，隨車移動可快速自動辨認路邊汽、機車車牌，將成為強化版的天羅地網系統2.0。

警方指出，原本查緝贓車都靠人工手動輸入，暨耗時又沒效率，現在以鏡頭取代人眼，如果以1天巡邏8至10小時，預計可以辨識高達8000輛以上的車，透過專用手機下載警政署公告贓車資料庫，一旦發現可疑車牌就會立刻通報，也能快速查緝遭竊、涉及刑案車。

另由於犯罪手法日新月異，為強化偵蒐能量桃市警局今也同步成立無人機隊，經遴選各分局、大隊組成首批35人，今年起密集受訓、試飛，經過110小時訓練以及學科、術科考試，均通過2公斤以上遙控無人機專業操作證。

空拍機隊由桃市警局警政監黃炳訓擔任召集人，黃本身實際投入訓練完成考照，他說空拍機主要以5大功能支援應用，包括特殊地形刑事偵防，可先透過無人機空拍，掌握地形部署，降低因地勢不熟悉發生意外，而在交通觀測、重大集會聚眾等，也能以鳥瞰視角即時處理車流。

黃也說，追緝森林盜伐、國土汙染也常因地勢困難，或取得證據不足導致辦案受限，空拍機也能有效發揮蒐證，最後在重大災難現場也可支援觀測環境。近日春日路化學車翻覆時，就實際出動勘查發揮作用。

桃園市長鄭文燦說，桃園警局長陳國進上任後提出AI系統、空拍機構想，他和議會都支持，空拍機還能和環保局天羅地網結合，協助海管處海際巡邏；鄭也說，所有科技偵查都會做個資保護，僅用在犯罪偵防、勤務需要範疇，不會越權使用，相關資料也不會外流。

桃園市警局成立無人機隊，將空拍運用刑事偵蒐等5大功能。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊，將空拍運用刑事偵蒐等5大功能。記者曾健祐／攝影
AI巡防系統透過鏡頭可以自動辨識路邊車牌。記者曾健祐／攝影
AI巡防系統透過鏡頭可以自動辨識路邊車牌。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊，將空拍運用刑事偵蒐等5大功能。記者曾健祐／攝影
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AI巡防系統透過鏡頭可以自動辨識路邊車牌。記者曾健祐／攝影
AI巡防系統透過鏡頭可以自動辨識路邊車牌。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊，將空拍運用刑事偵蒐等5大功能。記者曾健祐／攝影
桃園市警局成立無人機隊，將空拍運用刑事偵蒐等5大功能。記者曾健祐／攝影

空拍機 桃園 贓車

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